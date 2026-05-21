크리스티나 “시어머니와 갈등 있어야 한다고”…韓 방송 설정 요구 폭로

이탈리아 출신 방송인 크리스티나가 과거 방송 촬영 과정에서 제작진으로부터 시어머니와의 갈등 상황을 요구받았다고 털어놨다. 함께 출연한 외국인 방송인들도 이같은 ‘방송용 설정’과 관련한 경험담을 전했다.

유튜브 채널 ‘파도파도 스튜디오’ 캡처

최근 유튜브 채널 ‘파도파도 스튜디오’에는 ‘외국인들이 한국에 와서 방송하면서 놀랐던 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 크리스티나를 비롯해 벨기에 출신 줄리안, 프랑스 출신 로빈, 폴란드 출신 프셰므 등이 출연해 한국 방송 활동 당시 겪었던 일화를 전했다.

먼저 줄리안은 “난 한국에서 거짓말을 많이 했다. 반성해야 할 시간이 필요하다”며 “방송에서 원래 내 모습이 아닌 걸 보여줘야 했다”고 말했다. 이어 “가족과 방송을 촬영하면 PD들이 항상 사건을 만들려고 한다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘파도파도 스튜디오’ 캡처

이에 크리스티나도 공감하며 “항상 시어머니랑 갈등이 있어야 방송이 재미있게 나온다는 이야기가 많았다”고 밝혔다. 그는 “어느 정도는 맞춰줄 수 있는데 어떤 프로그램은 너무 심하게 갈등을 원해서 우리가 아예 못 나간 적도 있다”고 말했다.

이어 “가벼운 갈등 정도는 괜찮다. 음식이 잘못됐다거나 하는 정도는 가능한데, ‘같이 살기 어렵다’, ‘생각이 너무 다르다’는 식으로 깊게 들어가는 건 아닌 것 같았다”고 설명했다.

특히 크리스티나는 “시어머니와 20년째 같이 살고 있다. 그런 갈등이 실제로 있었다면 같이 못 살았을 것”이라며 “나는 원래 성격도 밝은 편”이라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘파도파도 스튜디오’ 캡처

폴란드 출신 방송인 프셰므 역시 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 “너무 심각한 설정을 시키려고 해서 장모님까지 이건 하지 말자고 한 적이 있다”고 말했다.

프랑스 출신 로빈은 음식 관련 촬영 비화를 공개하기도 했다. 그는 제작진이 한국 빵을 먹고 “프랑스 빵보다 맛있다”고 말하길 원했지만, 실제로는 거짓말을 할 수 없어서 “프랑스 빵처럼 맛있다”고 표현을 바꿔 말했다고 전했다.

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