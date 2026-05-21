“전자레인지 3분 돌렸더니”…플라스틱 용기 실험서 나노플라스틱 최대 21억개

“전자레인지 3분 돌렸더니…”

남은 치킨이나 피자를 플라스틱 용기째 냉동·가열하는 습관은 용기 표면 손상과 입자 노출 우려를 키울 수 있다. 데울 때는 유리나 도자기 그릇으로 옮기는 편이 좋다. 게티이미지

밤 10시쯤 냉동실 문을 열면 어제 남긴 치킨이 먼저 보인다. 플라스틱 용기 뚜껑만 살짝 열고 전자레인지에 넣는다. 접시를 꺼내지 않아도 되고, 설거지도 줄어든다. 한두 번은 그냥 지나간다. 문제는 이 방식이 습관처럼 굳을 때다.

플라스틱 용기는 냉동실과 전자레인지를 오가며 온도 변화를 겪는다. 오래 쓴 밀폐용기라면 표면의 흠집, 뿌연 변색, 잘 지워지지 않는 기름때가 먼저 보인다. 겉으로는 멀쩡해 보여도 처음 상태와 같다고 보기는 어렵다.

◆냉동과 가열, 용기 상태부터 봐야

핵심은 반복 사용과 가열이다. 냉동실에 들어갔다 나온 플라스틱 용기를 그대로 전자레인지에 넣으면, 표면에 남아 있던 작은 흠집이나 기름때가 더 신경 쓰일 수밖에 없다.

미국 화학학회 학술지 ‘환경과학기술(Environmental Science & Technology)’에 2023년 게재된 연구는 플라스틱 식품용기와 재사용 식품 파우치에서 미세플라스틱·나노플라스틱이 얼마나 나오는지 살폈다.

연구진은 탈이온수와 3% 초산 식품 모사용액을 넣고 보관·가열 조건을 비교했다. 그 결과 전자레인지 가열 조건에서 입자 방출이 가장 많았다. 일부 용기에서는 3분 가열 뒤 플라스틱 면적 1㎠당 미세플라스틱 최대 422만개, 나노플라스틱 최대 21억1000만개가 보고됐다.

이 수치는 실제 치킨이나 피자를 넣고 실험한 결과는 아니다. 물과 산성 식품 모사용액을 쓴 실험이다. 그래서 “남은 치킨을 데우면 무조건 같은 양이 나온다”고 말할 수는 없다. 그래도 확인할 대목은 분명하다. 가열 방식과 용기 상태가 입자 방출에 영향을 줄 수 있다는 점이다.

◆기름진 배달 음식은 더 신경써야

치킨, 피자, 튀김류처럼 기름기 많은 음식은 전자레인지 안에서 일부 부위가 빠르게 뜨거워질 수 있다. 음식 전체는 아직 덜 데워진 것 같은데, 기름이 고인 부분이나 용기 바닥은 생각보다 높은 온도에 노출될 수 있다.

식품안전나라 안내에도 전자레인지 조리 때 기름기나 수분이 많은 식품은 고온으로 가열될 수 있어 주의가 필요하다고 돼 있다. 플라스틱 용기를 오래 가열할 경우 화재 위험도 생길 수 있다.

배달 용기 바닥이 붉게 물들었거나, 끈적끈적한 기름때가 잘 지워지지 않는다면 계속 음식 보관용으로 쓰기보다 교체를 생각하는 편이 낫다. 이런 변화가 곧바로 유해성을 뜻하는 것은 아니지만, 용기 표면이 새것과 달라졌다는 신호일 수 있다.

특히 배달 용기는 반복 냉동·가열을 전제로 만든 제품이 아닌 경우가 많다. 정책브리핑의 배달용기 사용 가이드도 배달 용기는 대부분 일회용이라 재사용하지 않는 것이 바람직하다고 안내한다. 재사용하려면 제조사에 다회용 여부를 확인하고, 뜨거운 음식을 담는 용기는 PP 등 내열 재질인지 살펴야 한다.

◆‘전자레인지용’ 표시부터 봐야

플라스틱 용기를 쓸 때 가장 먼저 볼 것은 ‘전자레인지용’ 표시다. 같은 플라스틱처럼 보여도 재질과 제조 방식에 따라 내열성은 다르다.

정책브리핑은 전자레인지용 제품이라도 제품에 표시된 출력과 가열시간을 지키고, 데우는 용도로 사용해야 한다고 안내한다. 기름기 많은 식품이나 수분이 많은 식품은 과열될 수 있어 주의가 필요하다는 내용도 포함돼 있다.

전자레인지용 표시가 있다고 해서 아무렇게나 오래 돌려도 된다는 뜻은 아니다. 제조사가 표시한 사용 시간과 출력, 온도 범위를 지켜야 한다. 데우는 용도와 오래 조리하는 용도도 다르게 봐야 한다.

노출을 줄이는 방법은 복잡하지 않다. 남은 음식은 가능하면 유리나 스테인리스 용기에 보관하고, 전자레인지에 데울 때는 유리나 도자기 그릇으로 옮기면 된다. 냉동실에서 바로 꺼낸 음식도 플라스틱 용기째 넣기보다 접시에 옮겨 얇게 펴서 데우는 편이 낫다.

◆검출은 늘지만 인과관계는 ‘남은 문제’

미세플라스틱은 일반적으로 5㎜ 이하의 작은 플라스틱 입자를 말한다. 큰 플라스틱 제품이 마찰, 충격, 열, 자외선 등에 노출되며 잘게 쪼개져 생기기도 한다.

최근에는 미세플라스틱과 나노플라스틱이 인체에서 확인됐다는 연구가 이어졌다. 2022년 ‘Environment International’에 실린 혈액 연구는 건강한 성인 22명의 혈액에서 700nm 이상 플라스틱 입자를 분석했다. 연구진은 플라스틱 입자가 혈류로 들어갈 수 있음을 보여주는 결과라고 설명했다.

몸에서 검출됐다는 사실이 곧바로 특정 질병의 원인이라는 뜻은 아니다. 인체 조직 내 미세플라스틱 검출 연구를 두고는 시료 오염 가능성, 분석법 한계, 위양성(false positive) 논쟁도 남아 있다.

냉동과 해동, 전자레인지 가열을 반복한 플라스틱 밀폐용기는 흠집과 변색 여부를 확인해야 한다. 뿌옇게 변했거나 기름때가 잘 지워지지 않는 용기는 교체하는 편이 낫다. 게티이미지

세계보건기구(WHO)도 식품과 물, 공기 등을 통한 미세플라스틱 노출과 건강 영향에 대해 아직 불확실성이 남아 있으며, 추가 연구가 필요하다고 본다.

국제학술지 뉴잉글랜드저널오브메디슨(NEJM)에 실린 연구에서는 경동맥 플라크에서 미세·나노플라스틱이 확인된 환자군에서 심근경색, 뇌졸중, 사망 위험이 더 높게 나타났다. 다만 이 역시 관찰연구 성격이어서 인과관계가 확정됐다고 볼 수는 없다. 그래서 이걸 지나치게 겁낼 필요까지는 없다. 괜히 불안해하기보다 일상에서 줄일 수 있는 노출부터 하나씩 줄여가는 게 현실적이다.

전문가들은 “플라스틱 용기를 몇 번 썼다고 바로 건강에 문제가 생긴다고 보긴 어렵다”고 말한다. 다만 냉동 보관과 전자레인지 가열을 반복하면 표면이 닳거나 변형될 가능성은 커질 수 있다는 설명이다.

그러면서 “남은 음식은 유리나 스테인리스 용기에 따로 담아 보관해야 한다”며 “데울 때는 전자레인지용 유리·도자기 그릇으로 옮기는 정도만 해도 도움이 된다”고 조언했다.

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