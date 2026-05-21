경기도, ‘2026 경기 스타트업 아카데미’ 상반기 교육생 모집

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 혁신 창업가 양성과 창업 생태계 활성화를 위한 ‘2026 경기 스타트업 아카데미’ 상반기 교육생을 다음 달 8일까지 모집한다.

경기 스타트업 아카데미는 도내 예비·초기 창업자와 스타트업 임직원들의 역량 강화를 위해 마련된 전문 창업 교육 프로그램이다. 기업의 성장 단계에 맞춰 ‘기초·심화·딥테크’ 등 3단계 과정으로 세분화해 운영되는 것이 특징이다.

경기도청

이번 상반기 모집에서는 기초 과정인 ‘베이직’과 ‘어드밴스드’와 심화 과정 중 ‘투자유치 기초’ 부문을 중심으로 교육생을 선발한다. 창업에 관심이 있는 도민이나 도내 예비 창업자, 스타트업 임직원이라면 누구나 신청할 수 있다.

기초 과정은 비즈니스 모델(BM) 수립, 아이디어 발굴, 사업계획서 작성 등 창업 초기 실무 중심으로 구성됐다. 심화 과정은 투자 생태계의 이해, 투자유치 발표자료(IR Deck) 고도화, 피칭 실습 등 실제 투자유치와 마케팅 역량 강화에 초점을 맞췄다. 향후 운영될 딥테크 과정에서는 인공지능(AI), 디지털전환(DX), 클라우드 등 신산업 기반 기술 분야의 전문 실무 인력을 양성할 계획이다.

교육은 다음 달 12일 오리엔테이션을 시작으로 7월 초까지 이어진다. 온·오프라인 병행 방식으로 진행되며, 오프라인 교육은 제2판교 경기 스타트업 브릿지와 경기창업혁신공간 고양센터에서 열려 남·북부 교육생들의 접근성을 높였다.

참가자들에게는 현장 방문형 프로그램인 ‘필드트립’과 전문가 밀착 멘토링이 지원된다. 우수 교육생에게는 투자자들 앞에서 사업 아이템을 직접 발표하고 실제 투자로 연결할 수 있는 ‘IR 데모데이’ 참여 기회도 부여된다.

류순열 경기도 벤처스타트업과장은 “이번 교육이 도내 스타트업들의 탄탄한 성장 발판이 되기를 바란다”며 “단계별 맞춤형 교육으로 스타트업의 안정적 시장 안착을 돕겠다”고 말했다.

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