라이칭더 “中과 통일전선 단호히 거부”

친미·독립 성향의 라이칭더(사진) 대만 총통이 취임 2주년 연설에서 중국의 통일전선전술을 단호하게 거부한다고 밝혔다. 중국은 이에 즉각 반발하며 “양안(兩岸·중국과 대만)관계를 훼손했다”고 비판했다.



20일 자유시보와 연합보 등 대만 언론과 중국중앙(CC)TV에 따르면 라이 총통은 이날 총통부에서 가진 취임 2주년 기자회견에서 ‘총통 직선 30주년, 용감한 미래추구’를 주제로 한 연설에서 이같이 말했다.



라이 총통은 30년 전인 1996년 미사일을 이용한 중국의 위협 속에도 1000만명이 넘는 대만인이 최초의 직선제를 통해 총통을 선출해 대만이 민주화를 통해 국민 주권을 실현했다며 이를 계속 수호해야 한다고 강조했다. 그는 “대만해협 평화와 안정의 현상 유지가 대만의 전략목표”라면서 대만은 평등과 존엄이라는 원칙에 따라 중국과 건강하고 질서 있는 교류를 진행할 의향이 있다고 설명했다.



하지만 “평화로 통일을 포장하는 통일전선전술은 단호히 거부한다”고 선을 그었다. 라이 총통은 평화, 대화, 안정을 위해 자유와 주권, 민주적 생활방식 등을 포기하지 않을 것이며 이는 대만의 마지노선이자 세계에 대한 대만의 가장 명확한 입장이라고 강조했다.



그는 정부가 지난 2년간 국방 개혁의 지속적 추진과 비대칭 전력 역량 강화를 통해 국방력 강화에 나서고 있다면서 “국방 투자의 확대는 도발이 아닌 전쟁을 피하고 이념이 유사한 국가와 협력해 대만해협과 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 유지하기 위한 것”이라고 했다.



이날 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실 대변인은 기자회견에서 “대만 내 민생을 외면하고 정치적 사익에만 매달려 양안 대립을 부채질해 교류협력을 파괴했다”고 라이 총통을 깎아내렸다. 이어 “대만은 이제까지 국가였던 적이 없으며 과거에도 아니었고 앞으로는 더욱 아닐 것”이라면서 “조국은 결국 통일될 것이며 (통일의) 거센 물결은 막을 수 없다”고 강조했다.

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