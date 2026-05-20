호르무즈 해협 ‘막힌 문’ 열리나…한국 선박 26척 중 1척 탈출 성공

호르무즈 해협에 억류되다시피 발이 묶여 있던 한국 유조선 1척이 전쟁 발발 이후 처음으로 해협을 무사히 통과했다.

호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 전쟁 발발 이후 통항이 제한되면서 다수의 선박이 대기 중이다. 연합뉴스

20일 외교부에 따르면 해당 유조선은 이란 측과의 협의를 거쳐 안전 지대로 진입했다. 지난 2월 말 미국과 이란의 전쟁이 시작된 이후 한국 선박이 호르무즈 해협을 빠져나온 첫 사례다. 이로써 해협 안쪽에서 대기 중인 한국 선박은 기존 26척에서 25척으로 줄었다.

조현 외교부 장관은 국회 외교통일위원회에 출석해 “이란 측과 협의를 통해 우리 선박이 해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다. 해협을 통과한 선박에는 한국인 선원 10명을 포함해 총 20여 명이 탑승해 있었던 것으로 확인됐다. 외교부 측은 선박 통과 기준에 대해 “한국인 선원 탑승 여부 등을 우선적으로 고려했다”고 설명했다.

현재 비행체 공격으로 파손되어 수리 중인 HMM 나무호를 포함해, 해협 내에 잔류 중인 나머지 25척의 탈출 가능성에 이목이 쏠린다. 정부는 ‘모든 선박의 자유로운 통항’을 기본 원칙으로 삼고 가능한 모든 외교적 채널을 가동해 이란 측과 집중 협의를 이어가겠다는 방침이다.

일각에서는 최근 발생한 나무호 피격 사건을 한국 선박 25척의 조기 탈출을 위한 외교적 지렛대로 삼아야 한다는 관측도 제기된다. 이란을 향한 압박 수위를 높여 자국 선박의 안전을 조기에 확보해야 한다는 논리다.

그러나 정부는 선을 긋고 있다. 조현 장관은 국회 질의에서 “자국 선박을 향한 공격을 공개적인 협상 카드로 쓰는 것은 바람직하지 않다”며 “자유로운 통항은 협상 수단이 될 수 없는 기본 입장을 견지해왔다”고 밝혔다. 나무호 사건과 선박 탈출을 같은 테이블에 올릴 경우 오히려 이란을 불필요하게 자극해 잔류 선박들의 안전을 위협할 수 있다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.

정부는 이번 유조선 통과를 두고 일방적인 양보가 아닌 그간 특사 파견과 외교장관 간 4차례 통화 등 지속적인 관계 관리 노력의 결실로 평가했다. 외교부는 “앞으로도 호르무즈 해협에서 우리 선박들의 안전과 원활한 통항을 위해 총력을 기울일 것”이라고 전했다.

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