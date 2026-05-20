“놀이와 이동 동시에”… 정읍 내장산 문화광장 순환열차 인기

전북 정읍시 내장산 문화광장 일대 ‘메이플 랜드’를 운행하는 순환 열차가 주요 체험 시설을 유기적으로 연결하며 가족 단위 방문객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

순환 열차는 넓은 문화광장 곳곳을 순환하며 관광객들의 이동 편의를 돕고 있다. 그동안 방문객들은 각 시설을 직접 걸어서 이동해야 했지만, 열차 운행 이후 이동 부담이 크게 줄었다는 반응이다.

전북 정읍시 내장산 문화광장 일대를 운행하는 순환 열차. 정읍시 제공

특히 어린 자녀를 동반한 가족 단위 관광객 사이에서는 순환 열차가 단순한 이동 수단을 넘어 새로운 놀이 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

열차 노선을 따라 기적의 놀이터와 천사히어로즈 등 어린이 맞춤형 체험 시설을 편리하게 이용할 수 있으며, 인근 국민여가캠핑장과 연계해 숙박과 놀이를 함께 즐길 수 있는 점도 장점으로 꼽힌다. 목재문화체험장과 임산물체험센터, 정읍시립박물관 등 주변 관광시설 접근성도 향상되면서 문화광장 일대 관광자원의 연계 효과를 높이고 있다.

순환 열차 이용 요금은 성인 6000원, 청소년 5000원, 유아 3000원이다. 20인 이상 단체 방문객과 정읍시민, 국가유공자와 그 가족, 장애인, 기초생활수급자, 한부모가족은 증빙서류를 제출하면 1000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 탑승권은 천사히어로즈 매표소에서 오전 9시40분부터 발권하며, 매회 출발 5분 전까지 구매해야 탑승할 수 있다.

전북 정읍시 내장산 문화광장 일대 ‘메이플 랜드’를 오가는 순환 열차 운행 모습. 정읍시 제공

정읍시 관계자는 “순환열차 운행으로 문화광장 내 다양한 체험시설을 방문객들이 더욱 편리하게 즐길 수 있게 됐다”며 “안전 점검을 강화하고 다채로운 즐길거리를 지속적으로 확충해 관광 만족도를 높일 계획”이라고 말했다.

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