전북도, 2025년 온실가스 294만t 감축…에너지전환·산업 부문 효과 견인

전북도가 지난해도 온실가스 감축 목표를 초과 달성하며 탄소중립 선도 지역으로서의 성과를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

전북도는 20일 종합상황실에서 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’를 열고 ‘탄소중립·녹색성장 기본계획(2024~33)’의 2025년도 추진 상황 점검 결과를 심의·의결했다고 밝혔다.

전북도청사 전경.

점검 결과 전북도는 지난해 총 293만6229t의 온실가스를 감축해 애초 목표인 289만9871t 대비 101.3%를 달성한 것으로 나타났다. 이로써 도는 2024년에 이어 2년 연속 감축 목표를 초과 달성하게 됐다.

이번 점검은 ‘탄소중립·녹색성장 기본법’과 관련 조례에 따라 진행됐으며, 도 자체 점검과 한국환경공단 전문 컨설팅, 과제별 의견 수렴 등을 거쳐 최종 결과가 확정됐다.

점검 대상은 온실가스 감축 대책 7개 부문 72개 세부 과제 중 사업이 종료됐거나 추진 시기가 도래하지 않은 4개 과제를 제외한 68개 과제다. 이 중 65개 과제(95.6%)가 ‘달성’ 또는 ‘정상 추진’ 평가를 받아 전반적인 정책 이행 수준이 양호한 것으로 분석됐다.

부문별 감축 효과는 에너지전환·산업 부문이 전체의 69.8%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 농축산 부문 13.2%, 흡수원 부문 7.4% 순으로 집계됐다. 감축량 달성률은 농축산 부문이 195.2%로 가장 높았으며, 흡수원 부문 104.5%, 수송 부문 102.2% 등이 뒤를 이었다.

탄소중립 정책 추진에 투입된 예산은 총 5763억원 규모다. 예산 집행 비중은 수송 부문이 32.7%로 가장 높았고, 에너지전환·산업 부문 30.8%, 농축산 부문 21.7% 순으로 나타났다.

는 매년 추진 상황을 정기 점검하고 평가 결과를 토대로 정책과 전략을 지속 보완해 탄소중립 정책의 실행력을 높일 계획이다. 또 탄소중립 정책을 단순한 환경규제를 넘어 ‘생명경제’ 실현의 핵심 성장축으로 육성해 관련 산업 활성화와 일자리 창출로 연결해 나갈 방침이다.

전북도 관계자는 “도민이 체감할 수 있는 실질적인 정책 성과 창출을 위해 탄소중립 정책을 더 고도화할 것”이라고 말했다.

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