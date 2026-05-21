‘34년 베테랑’ 김시영씨, 산재간호대상

코로나19 확산 당시 국가감염병 전담병원이었던 대구병원에 파견 근무를 자원하는 등 공공의료 최전선에서 헌신한 대전병원 간호사 김시영(사진)씨가 ‘2026 대한민국 산재간호대상’을 수상했다. 근로복지공단은 환자 중심 간호 실천과 산재의료 발전에 기여한 공로를 인정해 김씨에게 산재간호대상을 수여했다고 20일 밝혔다.

김씨는 1992년 입사 이후 34년간 중환자실과 응급실 등 긴박한 의료 현장을 지켜온 베테랑 간호사다. 특히 코로나19 확산 초기, 감염 위험에도 불구하고 국가감염병 전담병원이었던 근로복지공단 대구병원 파견근무를 자원해 백신접종 전담과 확진자 간호업무를 수행하며 공공의료 최전선에서 헌신했다. 또 산재환자의 조기 회복과 사회 복귀를 지원하기 위해 다학제 협진(여러 분야 의료진의 협력 진료) 기반의 맞춤형 재활프로그램 운영에도 힘써왔다.

박종길 공단 이사장은 “고된 의료현장에서도 환자의 아픔을 따뜻하게 보듬는 간호사 여러분이야말로 우리 사회의 진정한 영웅”이라고 했다.

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