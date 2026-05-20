협상 결렬 소식에 삼전 주가 요동… 주주단체 “노조원에 손배소” [삼성전자 사후조정 결렬]

삼성전자 노사의 임금협상이 끝내 결렬되자 주가에도 그 충격이 고스란히 반영됐다. 장 초반 상승 출발했던 삼성전자 주가는 노조가 파업을 강행하겠다고 밝히면서 한때 4% 급락했다. 주가 변동성이 커지자 삼성전자 주주단체는 민사상 손해배상 등 법적 대응에 나설 것을 예고했다. 외신 역시 삼성전자 노조의 협상 결렬 소식을 긴급 타전했다.

20일 서울 서초구 삼성전자 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴스1

20일 한국거래소에 따르면 이날 장 초반 삼성전자 주가는 전일 종가(27만5500원)대비 0.91% 오른 27만6000원에 출발해 오전 11시23분쯤 28만2500원까지 상승했다. 하지만 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합삼성지부(이하 초기업노조)는 입장문을 통해 예정대로 21일 총파업에 돌입하겠다고 선언하자 곧바로 하락전환해 오전 11시35분쯤 26만4500원까지 떨어졌다. 전일 종가와 비교해 4% 급락한 것이다.



삼성전자 노조 파업은 며칠째 삼성전자를 비롯해 코스피의 변동성을 높이고 있다. 15일 오전 코스피는 사상 처음 장중 8000을 찍었지만 삼성전자 주가가 전일(29만6000원) 대비 9% 하락(27만500원)하면서 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 다음 거래일인 18일 전일보다 약 4% 상승한 28만1000원을 기록했지만 19일 다시 27만5500원으로 떨어지는 등 협상 기대감과 우려가 교차할 때마다 널뛰기했다. 결국 이날 27만6000원에 마감하며 지난 14일 29만6000원 신고가를 경신한 것이 무색하게 상승분을 모두 반납했다.

20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자 종가가 표시되고 있다. 뉴스1

삼성전자 주가 변동성이 커지면서 대한민국 주주운동본부는 21일 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 집회를 열겠다고 밝혔다. 주주운동본부는 노조가 파업을 강행하면 노조원 전원을 상대로 민사상 손해배상 등 법적대응에 나서겠다는 입장이다.



외신에서도 삼성전자 파업 소식을 긴급 타전했다. AFP통신은 긴급 속보 기사를 통해 “이번 파업으로 심각한 차질과 손실이 발생할 수 있다는 전망이 나온다”고 짚었다. 블룸버그통신은 “삼성전자는 반도체 분야에서 세계 최대 공급업체이기 때문에 이번 협상 결렬은 전 세계 기술 공급망 전체를 위기에 빠뜨릴 수 있다”고 분석했다. 주한미국상공회의소는 성명을 통해 “삼성전자에서 발생하는 중대한 생산 차질이나 운영상의 불확실성은 전 세계 메모리 반도체 시장에 추가적인 부담을 줄 수 있다”고 우려했다고 블룸버그는 전했다.



정치권도 삼성전자 노사 협상 결렬에 대해 유감을 표했다.



민주당 박해철 대변인은 서면 브리핑에서 “쟁의 국면에서도 대화와 협상이 결코 멈춰선 안 된다”면서 “민주당은 관련 정부 부처와 파업에 돌입하기 전 사태 해결을 위해 가능한 모든 방안을 강구하겠다”고 밝혔다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평에서 “결국 총파업이 현실화되면서 대한민국 경제의 버팀목인 반도체 산업이 초유의 위기 앞에 놓였다”며 “이재명정부는 더 늦기 전에 산업 현장의 현실을 외면한 편향적 정책 기조를 폐기하고, 법치 확립과 노란봉투법 개정에 나서야 한다”고 촉구했다.



다만, 증권가는 삼성전자 파업 이슈는 주가에 선반영됐다고 짚었다. KB증권은 “파업 우려는 주가에 상당부분 선반영됐다”며 “파업 우려에도 실적 개선 강도는 오히려 강화할 것”이라고 밝혔다. 현재 삼성전자에 대한 증권가 목표주가 최고치는 57만원이다.

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