보수 단일화 변수… 김용남·조국 여전히 기싸움 [6·3 지방선거]

더불어민주당이 경기 평택을 국회의원 재선거를 앞두고 보수 진영 후보 단일화 가능성에는 촉각을 세우면서도, 진보 진영 후보 단일화에는 선을 긋고 있다. 민주당 김용남 후보는 단일화 가능성을 “희박하다”고 했고, 조국혁신당 조국 후보도 “유권자들도 단일화에 관심 없다”고 맞대응하는 등 공식 선거운동기간을 하루 앞두고 양측의 기싸움이 계속됐다.

경기 평택을 민주당 김용남 후보(왼쪽)와 조국혁신당 조국 후보. 연합뉴스

민주당 조승래 사무총장은 20일 국회에서 연 기자간담회에서 “혁신당, 진보당과의 단일화와 관련해 구체적 논의는 진행되는 것이 없다”고 했다. 혁신당 대표인 조 후보가 22대 국회에 등원해 민주당과의 합당 논의를 주도하겠다고 밝힌 데 대해선 “민주당 후보가 당선돼야 합당 논의가 훨씬 잘될 수 있다”고 날을 세웠다.



조 총장은 현재 판세를 김 후보 우위로 분석하면서도 “(자유와혁신) 황교안 후보가 갑자기 그만두면 판이 어떻게 바뀔지 시뮬레이션을 안 할 수 없다”고 했다. 그러고선 “(보수 진영 후보 단일화 시) 구도가 바뀔 것이다. 그 점을 모니터링하고 있다”고 했다. 국민의힘 유의동 후보와 황 후보의 단일화가 성사될 경우 보수표가 결집해 선거구도가 달라질 수 있다는 점을 민주당이 공개적으로 인정한 셈이다. 김·유·조 후보는 각종 지표에서 우열을 가릴 수 없는 백중세를 보인다.

경기 평택을 국민의힘 유의동 후보와 자유와혁신 황교안 후보. 연합뉴스

김 후보는 선거 완주 의지를 재확인했다. 그는 CBS 라디오에 나와 “단일화를 하려면 그야말로 연대의식이 밑바탕에 깔려 있어야 하는데 선거전에서 조 후보가 보여주고 있는 모습은 구태스러운 선거문화”라며 “지금은 (단일화) 가능성이 매우 희박하다”고 했다. 조 후보도 김어준씨 유튜브에 나와 “유권자 판단기준은 정당에서 인물로 급속히 이동하고 있다”며 물러서지 않았다.

그러면서 유화적 제스처도 취했다. 조 후보는 국회에서 기자회견을 열어 진보 성향 5(민주·혁신·진보·사회민주·기본소득)당은 봉우리만 다를 뿐 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령의 가치를 계승하는 ‘거대한 산맥’이라며 ‘원팀’을 강조했다. 국민의힘 후보가 단 한 명도 당선되지 않는 ‘국힘 제로(0)’가 시대정신이라면서, 혁신당이 10여곳의 광역·기초단체장 선거에서 범여권 단일화를 주도한 점도 부각했다. 민주당에 평택을 양보하라고 압박한 것으로 해석됐다.

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