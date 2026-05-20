난임 시술 40% 증가… 평균 연령은 더 낮아져

국내 난임 시술 건수가 최근 4년 사이 40% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 난임 시술 대상자의 평균 연령은 37.3세로 조사됐다.

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20일 건강보험심사평가원에 따르면 2023년 전체 난임 시술 건수(시술 중단 포함)는 20만3101건으로 집계됐다. 2019년 14만6354건보다 38.9% 늘었다.



시술별로 살펴보면 인공수정은 같은 기간 3만5964건에서 3만1591건으로 12.2% 감소했지만, 체외수정이 11만390건에서 17만1510건으로 55.4%나 증가했다. 전체 시술 가운데 난임 원인이 한 가지인 경우는 67.5%로 파악됐다. 난임 원인은 모두 8가지로 나뉘는데, 원인이 2가지 이상인 경우에는 복합 원인으로 분류된다. 난임 시술을 한 의료기관은 총 204곳이다. 이 가운데 의원 112곳에서 이뤄진 시술이 13만560건(64.3%)이었다. 난임 시술 의료기관은 수도권에 96곳(47.1%)으로 절반 가까이가 몰렸다. 이어 경상권(50곳), 충청권(27곳), 전라권(21곳), 강원(7곳), 제주(3곳) 순이었다. 난임 시술을 받은 여성은 모두 7만7660명이다. 연령별로 보면 35∼39세가 36.6%로 가장 많았다. 30∼34세(31.4%), 40∼44세(23.4%)가 뒤를 이었다. 전체 시술 인원 중 35∼44세가 60%를 차지했다.



난임 시술 대상자의 평균 연령은 37.3세로 나타났다. 2022년 37.9세보다 0.6세가량 어려졌다. 난임 시술을 받은 이들 중 시술 전에 자연 임신을 3년 이상 시도한 경우가 3만362명(39.1%)으로 가장 많았다. 1년 이상∼2년 미만 자연 임신을 시도하다가 난임 시술을 받은 경우는 29.3%(2만2749명)였다. 한편 보건복지부에 따르면 지난해 난임 부부 시술비 지원사업으로 총 4만8981명의 아이가 태어났다. 이는 전체 출생아 25만4457명의 19.2%로 지난해 태어난 아이 5명 중 1명가량이 난임 지원으로 태어났다. 난임 지원사업은 건강보험으로 출산당 총 25회(인공수정 5회?체외수정 20회)까지 급여를 적용한다.

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