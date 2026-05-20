용인·화성·광주시, 국토부에 “중부권 광역급행철도 조기 착공하라”

경기 용인·화성·광주시 등 수도권 남부 지방자치단체들이 중부권 광역급행철도(JTX)의 조기 착공을 위해 의기투합했다. 폭발적으로 증가하는 수도권 남부의 광역교통 수요를 감당하기 위해 철도 인프라 확충이 시급하다는 판단에서다.

황준기(오른쪽에서 두 번째) 용인시 제2부시장, 윤성진(오른쪽 첫 번째) 화성시 제1부시장, 김충범(왼쪽 첫 번째) 광주시 부시장이 ‘중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체’를 대표해 홍지선(왼쪽 두 번째) 국토부 제2차관에게 시민 서명부를 전달하고 있다. 용인시 제공

20일 각 지방자치단체에 따르면 ‘중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체’를 대표해 황준기 용인시 제2부시장, 윤성진 화성시 제1부시장, 김충범 광주시 부시장은 전날 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 제2차관을 면담하고 시민 10만5000여명의 염원이 담긴 서명부를 전달했다.

이번 서명운동은 용인·성남·화성·광주·안성시와 충북 청주시, 진천군 등 JTX 노선과 맞물린 7개 지자체가 주축이 돼 지난 3월부터 추진됐다. 행정협의체는 먼저 취합된 3개 지자체의 서명부를 국토부에 제출했으며, 나머지 4개 지자체의 서명부도 조만간 추가로 전달할 예정이다.

JTX는 서울 잠실을 기점으로 광주, 용인, 안성, 진천, 청주공항을 거쳐 오송까지 연결하는 총연장 134㎞ 규모의 거대 광역철도망이다.

지난해 9월부터 한국개발연구원(KDI)이 민자 적격성 조사를 진행 중이다. 지자체들은 JTX가 완공되면 교통 불편 해소는 물론 수도권과 충북 지역을 잇는 균형발전의 핵심축이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 화성시는 동탄역과 JTX가 연계될 경우 청주국제공항 접근성이 획기적으로 개선될 것이라는 점을 강조한다.

이날 면담에서는 JTX 외에도 경기 남부권의 숙원 철도 사업들을 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영해 달라는 공동 건의도 잇따랐다.

용인·성남·화성·오산시는 △경기남부광역철도(서울 잠실~용인 수지~화성 봉담·50.7㎞) △경기남부동서횡단선(이천 부발~용인 반도체클러스터~화성 전곡항·89.4㎞) △경강선 연장 사업(광주역~용인 남사읍·38㎞) 등의 당위성을 피력하며 7만9800여명의 시민 서명부를 함께 제출했다.

화성시는 별도로 분당선 연장 및 신분당선 봉담 연장 사업의 조속한 추진과 신안산선 새솔역 신설을 요구하는 주민 2만여명의 서명부도 전달했다.

시 관계자들은 “수도권 남부의 급격한 인구 증가에 따른 철도망 구축은 지역사회의 가장 절실한 요구”라며 “유기적으로 협력해 주요 철도 사업들이 국가 계획에 최종 반영될 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

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