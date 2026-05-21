서울 생애 첫 집 매수 4년5개월 만에 최다

서울 노원·강서·은평·성북구 등을 중심으로 30대 무주택자의 ‘첫 집 매수’가 늘고 있다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 외곽 지역 급매물이 늘어난 가운데 전셋값 상승까지 겹치면서 “전세로 버티느니 차라리 사자”는 실수요 움직임이 커지고 있다.

서울 시내의 한 부동산에 매물정보가 표시되어 있다. 뉴시스

20일 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권 이전 등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로 집계됐다. 2021년 11월(7886명) 이후 4년5개월 만에 최대 수준이다. 소유권 이전등기는 잔금 지급 이후 60일 안에 신청할 수 있어 집계 규모는 더 늘어날 수 있다.



생애 최초 매수는 상대적으로 집값 부담이 낮은 지역에 몰렸다. 노원구가 623명으로 가장 많았고 강서구(582명), 은평구(451명), 성북구(445명), 영등포구(426명) 등 순이었다. 연령대별로는 30∼39세가 4231명으로 전체의 57.6%를 차지했다. 이어 40대 17.4%, 20대 이하 11.1%, 50대 7.8% 등이다.



금융당국은 지난해 10·15 대책을 통해 15억원 초과 주택에 대한 주택담보대출 한도를 축소했지만, 15억원 이하 주택은 기존처럼 최대 6억원까지 대출이 가능하도록 유지했다. 생애 최초 주택 구입 목적의 주택담보대출 비율(LTV) 70%도 유지되면서 자금 조달이 수월한 편인 중저가 지역으로 수요가 몰리고 있다는 해석이 나온다.



전세시장 불안도 매매 전환을 자극하는 요인으로 꼽힌다. 한국부동산원에 따르면 5월 둘째 주(11일 기준) 서울 아파트 전세가격 상승률은 0.28%로, 지난달까지 주춤하던 전셋값 오름세가 다시 커지는 모습이다. 올해 서울 전세가격 누적 상승률도 2.89%로 지난해 같은 기간(0.48%) 대비 크게 높아졌다. 국토연구원은 최근 ‘최근 주택임대차시장 구조변화 분석과 정책적 시사점’ 보고서에서 전셋값 상승이 3~9개월 시차를 두고 매매가격 상승으로 이어질 가능성이 크다고 분석했다.



양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “전세 매물 감소와 가격 상승으로 임차인 부담이 커지면서 중저가 아파트를 중심으로 매매 전환 움직임이 나타나고 있는 것”이라고 했다.

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