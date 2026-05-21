[경제 단신] 디자인·상품성 개선 ‘뉴 토레스’ 출시 외

디자인·상품성 개선 ‘뉴 토레스’ 출시

KG모빌리티가 디자인과 편의 사양 등을 개선한 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘뉴 토레스’(사진)를 20일 출시하고 본계약에 돌입했다. 뉴 토레스는 1.5 터보 가솔린 엔진과 아이신 8단 자동변속기를 적용해 주행 안정성과 가속 성능을 높였다. 실내에는 전자식 기어 장치 등을 적용해 사용 편의성을 높였고, 스마트폰 무선 충전과 무선 애플 카플레이·안드로이드 오토 기능도 지원한다. 판매 가격은 개별소비세 3.5% 기준 가솔린 모델 T5 2905만원, T7 3241만원이다. 하이브리드 모델은 세제 혜택 후 기준 T5 3205만원, T7 3651만원이다.

LG ‘한라 토종벌’ 개체수 4배 증식 성공

LG는 ‘한라 토종벌’(사진) 100만 마리를 지난해 200만 마리로 안정적으로 증식한 데 이어 올해 개체 수를 400만 마리로 4배 늘리는 데 성공했다고 20일 밝혔다. 토종 꿀벌은 2010년대 꿀벌 전염병인 ‘낭충봉아부패병’으로 개체 수가 약 98% 감소했으며 최근 멸종 위기 상황에 놓였다. 이에 LG는 대한민국 토종벌 명인 1호 김대립 명인과 협업해 2027년까지 매년 토종 꿀벌 개체 수를 2배 증식하는 목표를 세우고 보호 사업을 진행 중이다. 경기 광주시 곤지암 생태수목원 ‘화담숲’ 인근 정광산에 한라 토종벌 서식지도 조성했다.

엔씨 ‘리니지 클래식’, 이마트24와 협업

엔씨소프트가 이마트24와 ‘리니지 클래식’ 컬래버레이션 캠페인 ‘다시, 맛있는 섬으로’(사진)를 진행한다. 전국 이마트24에서 협업 먹거리 상품 12종을 판매하며, 상품 구매 고객에게는 게임에서 사용할 수 있는 아이템 쿠폰 ‘맛있는 섬 코인’을 제공한다. 양사는 게임 속 몬스터인 ‘버그베어’, ‘바실리스크’, ‘드레이크’, ‘베레스’ 등을 활용해 상품을 꾸몄다. 쿠폰을 등록하면 게임 아이템으로 교환 가능한 코인을 받을 수 있다. 모바일 스탬프 이벤트 참여자 중에서 추첨을 통해 공식 가이드북도 준다.

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