의료 사각지대 놓인 자립준비청년 위해…마침표, 가다실9 예방접종 지원 나선다

사단법인 마침표는 의료 사각지대에 놓인 자립준비청년들의 가다실9 예방접종 지원을 위해 경제·여성·과학기술·의약 분야 주요 단체들과 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

사진 왼쪽부터 강선미 한국여성과학기술단체총연합회장, 송미희 이노비즈협회 여성경제위원장, 이영 사단법인 마침표 이사장, 박미경 하이서울기업협회장, 성미숙 한국여성벤처협회장, 이숙연 한국여약사회장. 사단법인 마침표 제공

이번 협약은 경제적 부담으로 필수 예방접종을 제때 받기 어려운 자립준비청년들에게 실질적인 의료 지원을 제공하고, 민간 단체와 기업·전문기관이 함께 지속 가능한 사회안전망 구축에 나서기 위해 마련됐다.

지원 사업의 핵심인 가다실9은 자궁경부암을 비롯한 다양한 인유두종바이러스(HPV) 감염을 예방하는 백신이다.

여러 차례 접종이 필요한 만큼 비용 부담이 적지 않지만, 예방 효과 측면에서 대표적인 예방의료 수단으로 꼽힌다고 마침표 측은 설명했다.

이날 협약에는 하이서울기업협회, 이노비즈협회, 한국여성벤처협회, 한국여성과학기술단체총연합회, 한국여약사회 관계자들이 참여했다.

참여 기관들은 앞으로 ▲자립준비청년 대상 가다실9 예방접종 지원 ▲예방 중심 의료지원 확대 ▲의료·보건 분야 협력 강화 ▲관련 정보 공유 및 홍보 협력 ▲민간 후원 및 사회공헌 연계 활성화 등을 공동 추진할 계획이다.

이영 마침표 이사장은 “자립준비청년들은 보호 종료 이후 주거·경제·심리 문제뿐 아니라 의료 접근성 측면에서도 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “예방접종 같은 기본 의료서비스조차 비용 부담으로 포기하지 않도록 사회적 관심과 연대가 필요하다”고 말했다.

한편 사단법인 지속가능발전연구소 마침표는 이날 하이서울기업협회, 이노비즈협회, 한국여성벤처협회, 한국여성과학기술단체총연합회, 한국여약사회와 ‘자립준비청년 가다실9 예방접종 지원’ 업무협약(MOU)을 체결했다.

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