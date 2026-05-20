김포시 중소기업 태국·싱가포르 해외시장 수출 판로 넓힌다

김포시 관내 중소기업들이 해외시장 판로를 넓히면서 수출 확대에 나서고 있다. 현지 바이어를 직접 찾아가는 방문형 비즈니스 상담으로 눈길을 끌고 있다.

20일 시에 따르면 이달 12∼17일 태국 방콕, 싱가포르에서 ‘2026 김포시 아세안 시장개척단’을 파견했다. 이번 출장길에서 총 63건의 상담을 진행하고 870만 달러 규모의 상담 실적도 거뒀다. 개척단에는 8개 중소기업이 참가해 바이어들과 1대 1 컨설팅을 가졌다.

태국은 동남아시아 대표 소비시장이다. 여러 산업군의 성장세가 지속 중이다. 싱가포르 역시 아세안 비즈니스 허브로 글로벌 유통 및 물류 중심지 역할을 한다. 시는 해당 업체들의 해외 진출 거점을 확보하는데 큰 도움이 될 것으로 내다봤다.

시가 주최하고 김포상공회의소·경기중소벤처기업연합회에서 공동주관한 개척단은 고향식품, 누리어스글로벌, 대영벤드, 바이레비아랩스, 용진기업, 퀸아트, 한빛코리아, 현진씨엔티 등으로 구성됐다.

기업들은 바이어의 유통 역량과 시장 점유 현황, 구매 수요 등을 종합적으로 확인하며 실질적인 협력 가능성을 모색했다. 또 현지 시장의 소비 특성과 유통 구조를 직접 파악하는 기회도 얻었다.

시는 이후에도 계약 성사 및 수출 연계를 위한 사후관리 지원을 이어갈 방침이다. 시 관계자는 “앞으로도 중소기업의 수출 활성화를 위해 다양한 마케팅 협력 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

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