JYP, 서울재활병원과 업무 협약 맺고 1억원 기부

JYP엔터테인먼트(이하 ‘JYP’)가 서울재활병원과 EDM 사회공헌 사업 업무 협약을 맺고 장애 아동·청소년 의료비 지원을 위해 1억원을 기부했다고 20일 밝혔다.

JYP와 수도권 공공어린이재활병원 서울재활병원은 전날 서울 강동구 JYP 본사에서 소아·청소년 재활 의료비 지원을 위한 EDM 사회공헌 사업 업무 협약식을 진행했다. 이날 협약식에는 변상봉 JYP 부사장(CFO)과 이지선 서울재활병원장이 참석했다.

변상봉 JYP엔터테인먼트 부사장(왼쪽)과 이지선 서울재활병원장이 서울 JYP엔터테인먼트 본사에서 EDM 사회공헌 사업 업무 협약 및 기부금 전달식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. JYP엔터테인먼트 제공

JYP는 경제적 어려움을 겪는 장애 아동과 청소년을 위한 의료비 지원금 1억 원을 기탁했다. 해당 기부금은 만 24세 이하 환자의 재활치료비와 보조기기 구입비로 사용될 예정이다.

변 부사장은 “2020년부터 진행해 온 아이들을 위한 수술과 치료 지원을 넘어, 재활까지 이어져야 한다는 생각으로 서울재활병원과 협약을 맺게 됐다”며 “서울재활병원이 구축해 온 소아청소년 재활 시스템이 더욱 발전해서 보다 넓은 지역까지 영향을 펼치는 데 도움이 되었으면 좋겠다"고 전했다.

이 병원장은 “전달해 주신 기부금은 치료가 필요한 환자와 가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 재활 치료비와 보조기기 구입비 지원에 소중히 사용하겠다”고 말했다.

JYP는 이번 기부를 시작으로 서울재활병원과 함께 환자와 가족의 경제적 부담을 덜고 필요한 치료를 안정적으로 받을 수 있도록 하는 지원을 이어갈 계획이다.

한편 JYP는 ‘EDM(Every Dream Matters!: 세상의 모든 꿈은 소중하다)’라는 캐치프레이즈(구호) 아래 EDM 치료비지원 사업을 진행 중이다. 2020년부터 2025년까지 6년간 총 79억2000만원을 기부해 한국 포함 10개국, 4101명 어린이의 치료비를 지원했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지