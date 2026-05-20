사라지는 꿀벌 살린다…산림청, 전국에 밀원숲 확대 조성

기후위기로 사라져가는 꿀벌 보호를 위한 밀원(蜜源·벌이 꿀을 빨아 오는 원천)숲이 조성된다.

산림청은 20일 ‘세계 벌의 날’을 맞아 과학기반의 ‘밀원숲’을 조성한다고 밝혔다.

토종 꿀벌 모습. 연합뉴스

대표 밀원수로는 백합나무, 헛개나무, 벚나무, 쉬나무, 아까시나무 등이 있다. 꿀벌은 밀원수에서 꿀과 화분을 수집한다.

산림청은 최근 5년간 전국에 1만7818㏊에 이르는 밀원숲을 조성했다. 축구장 2만4955배에 이르는 규모이다. 올해부터 조성 규모를 기존 3000㏊에서 4000㏊로 높인다.

꿀벌의 생존력을 높이고 채밀 생산성을 극대화하기 위해 광나무, 회화나무 등 15종을 밀원식물로 추가 지정했다. 쉬나무, 이나무, 헛개나무, 피나무 등 고기능성 수종도 도입 예정이다.

국립산림과학원 연구에 따르면 다양한 밀원식물을 섭취한 꿀벌은 수명이 최대 60% 늘어나고, 번식력(50%)과 면역력(20%)도 향상된다.

주요 수종인 쉬나무는 ㏊당 잠재 꿀 생산량이 400㎏으로, 기존 아까시나무 38㎏보다 10배 이상 높아 효율적인 에너지원이 될 것으로 산림 당국은 기대하고 있다.

지난해 대형 산불 피해를 본 경북 지역 산림복원에 밀원숲을 조성해 생태계 회복과 지역 경제 활성화를 도모한다근 구상이다.

집약적인 산림 관리를 위한 ‘밀원수 특화단지’도 지정한다. 양봉농가에는 안정적인 채밀 환경을 제공하고, 임업인에게는 새로운 소득 기회가 될 것으로 산림당국은 기대하고 있다.

박은식 산림청장은 “기후 위기 속에서 훼손된 생태계가 스스로 회복하기만을 기다리기 보다 과학과 데이터를 기반으로 가치 있는 밀원숲을 조성해 꿀벌과 사람이 공존하는 지속가능한 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.

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