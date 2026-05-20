李대통령, 1주년 앞두고 "고비 잘 헤쳐 나가…초심 되새길 때"

이재명 대통령은 취임 1주년을 보름 앞둔 20일 "국민의 삶에 더 크고 실질적인 변화를 만들어내기 위해 다시 한번 초심을 되새기고 국정에 임하는 자세를 새롭게 다잡을 때"라고 당부했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "어려운 대내외 환경 속에서 시급한 과제들을 안고 정부 임기를 시작했지만, 국민 여러분의 성원과 공직자들의 헌신 덕분에 고비를 잘 헤쳐 나가고 있다고 자부한다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "대한민국은 다시 한번 새로운 도전의 문턱에 서 있다"며 "성장 동력 약화, 양극화 심화, 국제질서의 재편, 인구 문제, 지방소멸 같은 구조적 위기 요소가 동시에 밀려오고 있다"고 현실을 진단했다.



그러면서도 "모진 시련에도 굴하지 않고 산업화와 민주화를 차례로 꽃피운 주권자 국민들이 계셨기에 오늘의 위기도 결국 미래의 기회로 탈바꿈할 것"이라며 "진영과 지역, 세대를 넘어 더 큰 통합과 더 굳건한 연대로 글로벌 초격차 강국으로 도약해 국민의 삶을 제대로 바꿀 수 있도록 힘을 모아주시기를 바란다"고 주문했다.



이어 "국정의 가장 큰 목표는 국민의 삶을 실질적으로 개선하는 것이고, 정책의 성패는 국민의 삶에 실질적 변화가 얼마나 있는지로 평가된다"며 "특히 선제적이고 적극적인 행정으로 국민이 체감할 수 있는 작은 성과를 꾸준히 많이 쌓는 노력을 지속해야 한다"고 강조했다.



같은 맥락에서 "자주 말씀드리지만 '한 방'은 없다"고 언급하기도 했다.



아울러 이 대통령은 "국민의 삶 개선에 기여한 공직자들에 대한 포상과 격려도 아끼지 말아 달라"고 덧붙였다.

<연합>

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