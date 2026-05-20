이민기, 세무조사서 세금 추징…"고의적 누락·부정 탈루 아냐"

배우 이민기가 1인 법인 운영 과정에서 세무 당국의 조사를 받고, 세금을 추징당한 것으로 알려졌다.

이민기 소속사 상영이엔티는 "국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부했다"고 20일 밝혔다.

배우 이민기가 31일 오전 서울 마포구 MBC에서 열린 새 금토드라마 '메리 킬즈 피플' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

소속사는 이민기가 데뷔 후 세법을 준수하며 성실하게 납세의 의무를 이행했고, 이번 추징은 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루에 인한 것이 아니라고 해명했다.

이어 "이번 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항"이라며 "세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했다"고 설명했다.

소속사는 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠다"며 "앞으로도 법과 원칙을 준수하며 납세의 의무를 성실히 이행하겠다"고 전했다.

앞서 이민기와 같은 소속사 배우인 이이경도 1인 법인 운영 과정에서 세금 추징 통보를 받았다.

<뉴시스>

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