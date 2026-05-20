그라프, 버터플라이 컬렉션 신규 캠페인 공개

사진 제공=그라프(GRAFF)

그라프(GRAFF)가 새로운 버터플라이 캠페인을 공개하며 자연의 변화를 모티브로 한 버터플라이 컬렉션을 조명한다. 이번 캠페인은 새로운 탄생과 긍정적인 에너지, 영원한 변화를 상징하는 나비 모티브를 통해 그라프의 다이아몬드와 젬스톤 세계를 소개한다.

그라프의 시그니처 그린 컬러를 배경으로 모델 로잘리케 푹스(Rosalieke Fuchs)와 신위에 궈(Xinyue Guo)가 등장하며, 포토그래퍼 리즈 콜린스(Liz Collins)의 렌즈 아래 버터플라이 컬렉션의 이미지를 표현했다. 캠페인 속 주얼리는 나비 모티브를 중심으로 컬렉션의 분위기를 전달한다.

반세기가 넘는 시간 동안 그라프를 대표해 온 버터플라이 모티브는 브랜드의 주요 디자인으로 자리해 왔다. 마스터 장인의 세공 기술을 바탕으로 제작된 컬렉션은 자연의 형태와 클래식한 디자인 요소를 반영한 것이 특징이다.

사진 제공=그라프(GRAFF)

이번 캠페인에서는 총 33캐럿 이상의 스톤이 세팅된 하이 주얼리 작품들이 소개된다. 마퀴즈 컷 다이아몬드를 중심으로 블루 사파이어와 블루 투르말린, 화이트 다이아몬드가 자연스러운 그라데이션을 이루며 색감의 변화를 표현했다. 또한 파베 세팅 다이아몬드로 윤곽을 강조한 버터플라이 실루엣 주얼리와 플로럴 모티브 디자인도 함께 구성됐다.

특히 루비와 핑크 사파이어, 화이트 다이아몬드로 이어지는 컬러 그라데이션 디자인은 나비의 변신과 생명력을 표현한 요소로 소개된다. 41캐럿 이상의 루비와 다이아몬드가 세팅된 작품은 붉은 계열의 색감과 실루엣을 강조했으며, 두 개의 페어 쉐이프와 두 개의 마퀴즈 다이아몬드로 완성된 그라프 버터플라이는 브랜드의 대표 모티브로 소개된다.

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