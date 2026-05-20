‘112만 유튜버’ 유준호, 저작권 문제로 채널 사라진다…“억울함 없어”

더빙 콘텐츠로 인기를 끌어온 구독자 112만명 보유 유튜버 유준호가 13년간 운영해온 유튜브 채널 폐쇄 소식을 직접 알렸다.

유준호는 지난 19일 유튜브 커뮤니티를 통해 “이 채널은 2026년 5월 20일 삭제될 예정”이라고 밝혔다.

그는 최근 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’을 활용한 더빙 기반 2차 창작 영상을 올렸고, 해당 작품의 저작권자인 소니뮤직엔터테인먼트 재팬 측이 저작권 침해를 이유로 신고를 진행했다고 설명했다. 유튜브는 이를 받아들여 영상 삭제와 함께 채널 종료 조치를 결정한 것으로 전해졌다. 현재는 업로드 기능도 정지된 상태다.

유준호 인스타그램‧유튜브 채널 캡처

유준호는 “소니 측에 선처를 요청하는 메일도 보내고 여러 방법으로 연락을 취했지만, 일주일 안에 해결 방안을 찾지 못했다”고 밝혔다. 이어 “저작권자가 자신의 권리를 행사하는 것은 당연한 일이고, 2차 창작자인 나는 그 결정을 수용해야 하는 위치에 있다”고 말했다.

그는 “13년 동안 2차 저작물로 콘텐츠를 만들면서 언젠가는 이런 날이 올 수 있다는 걸 알고 있었다”며 이번 상황을 담담하게 받아들이는 모습을 보였다. 이어 “억울하다기보다는 이만큼 오래 활동할 수 있었던 게 오히려 운이 좋았다고 생각한다”고 덧붙였다.

유준호는 각종 애니메이션 더빙과 성대모사 콘텐츠로 인기를 얻은 크리에이터다. 특유의 연기력과 패러디 감각으로 구독자 100만명을 돌파하며 대표 더빙 유튜버로 자리를 잡았다. 최근에는 연기 활동에도 도전하며 활동 영역을 넓혀왔다.

마지막으로 유준호는 “더빙으로 구독자 100만명을 넘겨보는 게 오랜 목표였는데 112만이라는 숫자까지 와 있다는 게 아직도 실감이 나지 않는다”며 “지금까지 내 목소리를 들어주셔서 감사했다”고 팬들에게 인사를 남겼다. 이어 “더빙으로서의 유준호는 여기서 마침표를 찍고, 앞으로는 다른 모습으로 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.

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