노동부 "삼성 교섭 마지막까지 지원…긴급조정권 언급은 성급"

고용노동부는 20일 삼성전자 노조의 총파업 위기에 대해 "마지막까지 노사 자율교섭으로 해결되도록 형식에 구애받지 않고 정부 차원에서 최대한 지원하겠다"고 밝혔다.



홍경의 노동부 대변인은 이날 정부세종청사에서 삼성전자 노사 2차 사후조정이 종료된 뒤 기자들과 만나 "아직 파업까지는 시간이 남아 있고, 당사자 간 대화를 통한 해결이 대원칙"이라며 이같이 말했다.

삼성전자 노사 임금협상 2차 사후조정 마지막날인 20일 양측이 이견을 좁히지 못하면서 노사 협상이 결렬됐다. 21일로 예정된 총파업이 현실화될 가능성이 커졌다. 사진은 경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 뉴시스

홍 대변인은 노동부 장관 권한인 긴급조정권을 발동할 가능성을 묻는 말에 "아직 노사 간 대화의 시간이 남았다"며 "그런 부분에 대해 구체적으로 언급하기는 성급한 단계"라고 설명했다.



그는 '긴급조정권 검토는 한 것으로 이해해도 되느냐'는 질문에는 답변하지 않았다. 총파업이 현실화할 때 노동부 대응 시나리오도 밝히지 않았다.



홍 대변인은 "노사 자율교섭을 촉진할 방법이면 형식에 구애받지 않고 모든 방법을 쓰겠다"고 말했다. 중노위 조정뿐 아니라 노사 간 자율교섭도 이뤄지도록 양측 소통과 설득에 나서겠다는 취지다.



김영훈 노동부 장관은 이날 대외 일정을 모두 취소하고 정부세종청사에서 대기하며 사후조정 상황을 챙겼다.



김 장관은 이번 사후조정 조정위원이었던 박수근 중노위원장과도 상시적으로 소통하고 있다고 홍 대변인은 설명했다.



홍 대변인은 앞으로 김 장관 행보에 대해 "구체적 방법은 말하기 어렵다. 사후조정이 불성립된 시간이 얼마 안 돼서, 다시 고민이 필요한 상황"이라고 말을 아꼈다.



그는 "중노위원장이 말한 대로 노사 간 쟁점이 많이 좁아졌고 아직 대화하도록 노력해야 하는 상태"라고 강조했다.

<연합>

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