“자기 이해부터 실전 면접까지”…대구시, 청년 맞춤형 통합 취업 캠프 연다

대구시가 지역 미취업 청년들의 취업 경쟁력을 높이기 위해 단기 몰입형 취업 캠프를 개최한다.

대구시는 28일부터 29일까지 이틀간 대구 달성군 비슬산 아젤리아 유스호스텔에서 ‘청춘 잡(JOB)고(GO) 취업 캠프’를 운영한다고 20일 밝혔다.

‘청춘 JOB GO 취업 캠프’ 홍보 포스터. 대구시 제공

이번 캠프는 단순한 정보 제공성 교육을 넘어 ‘자기 이해-직무 탐색-전략 수립-실전 대응’으로 연결되는 통합형 프로그램으로 기획됐다. 청년 구직자들이 스스로 취업 방향을 설정하고, 실전에 필요한 역량을 체계적으로 강화할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

지원 대상은 대구 지역에 거주하는 만 19세부터 39세 사이의 미취업 청년 40명이다. 참가자들은 이틀간의 집중 과정을 통해 핵심 취업 역량을 다지게 된다.

주요 프로그램은 실무 중심으로 알차게 구성됐다. 개인별 강∙약점을 파악하는 취업 스왓(SWOT) 분석을 시작으로 최신 채용 동향 파악, 역량 중심 입사지원서 작성법, 실전 면접 시뮬레이션 등이 이어진다. 참가 신청은 대구일자리포털 누리집에서 할 수 있다.

박기환 시 경제국장은 “이번 캠프는 취업 준비에 막막함을 느끼는 청년들이 짧은 시간 안에 자신의 강점을 발견하고 실전 역량을 키우는 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 지역 청년들이 변화하는 채용 환경에 능동적으로 대응하고 원하는 직무 분야에 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지