그린알로에 알로에스테, ‘2026 고객사랑브랜드대상’ 알로에화장품 부문 수상

그린알로에 알로에스테 제공

그린알로에(회장 정광숙) 알로에스테가 ‘2026 고객사랑브랜드대상’에서 알로에화장품 부문 10년 연속 대상을 수상했다.

이번 수상은 원료의 투명성을 강조해 온 품질 경영이 시장에서 평가받은 결과로 풀이된다. 기업 측은 이를 기반으로 제품 다각화와 사회적 책임 경영을 연계해 브랜드 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

알로에스테는 베리류에서 추출한 자연유래성분으로 안정화한 화장품이다. 화장품의 베이스로 사용하는 정제수 대신 에센스 원료인 라벤더수 100%를 전 제품에 함유해 피부 진정과 보습 관리에 도움을 줄 수 있는 제품이라고 회사 측은 설명했다.

피부 진정 관리에 활용되는 알로에는 미국산 유기농 알로에를 사용하고 있으며 중국산 원료는 사용하지 않는다는 경영 방침으로 화장품 개발에 주력하고 있다.

대표 제품인 ‘알로에스테 네추럴 스킨케어 100’ 제품은 피부에 수분을 공급하고 증발을 억제해 건조한 피부 보습에 도움을 주는 제품으로 소개됐다.

알로에스테의 스페셜 라인으로 출시된 수프리마 라인은 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산, 4종의 발효추출물, 3종의 줄기세포, 펩타이드콤플렉스, EGF, 비타민 C·E, 세라마이드 등 복합 소재를 함유하고 있다.

자외선차단제도 자연유래성분으로 안정화하고 라벤더수를 적용한 제품으로, 자외선 A·B 차단 기능을 갖췄다고 회사 측은 설명했다. 또한 물과 땀에 대한 사용성을 고려했으며, 주름 개선과 미백에 도움을 줄 수 있는 기능성 성분도 포함했다.

피부 결점을 커버하는 제품에는 피부 보호를 고려한 영양 성분과 피부 표현을 위한 6종 보석 파우더가 함유됐다고 회사 측은 설명했다.

정광숙 그린알로에 회장은 “그린알로에는 소비자의 스킨케어를 연구해 저자극 성분을 중심으로 제품을 개발하고 있다”며 “앞으로도 품질 중심의 화장품을 선보이겠다”고 말했다.

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