GS건설, 오산 양산4지구에 1783세대 대단지 짓는다... 5650억 규모 계약

GS건설이 경기도 오산시에서 5650억원 규모의 대규모 공동주택 신축공사를 수주하며 중장기 성장 동력을 확보했다.

19일 GS건설은 하나자산신탁과 오산 양산4지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약금액은 5650억850만원으로 이는 부가가치세를 제외한 금액이다. GS건설의 2025년말 연결재무제표 기준 최근 매출액인 12조4503억4668만5794원과 비교하면 약 4.54%에 해당하는 대규모 프로젝트다.

이번 사업은 경기도 오산시 양산동 220번지 일원의 오산 양산4지구 도시개발구역 내 공동주택용지에 들어선다. 총 2개 블록으로 나누어 대규모 주거 단지를 조성하는 사업이다.

1블록에는 최고 27층 규모의 공동주택 1069세대와 부대 복리시설이 지어진다. 2블록 역시 최고 27층 높이로 공동주택 714세대와 부대 복리시설이 함께 들어설 예정이다. 두 블록을 합치면 총 1783세대의 대단지 아파트가 오산 양산동 일대에 들어서게 된다.

공사 대금 지급 조건은 공사 진척도에 따라 대금을 받는 기성불 방식이다. 초기 계약금이나 선급금은 없는 조건이다. 전체 공사 기간은 향후 실제 공사를 시작하는 실착공일로부터 37개월로 책정됐다.

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