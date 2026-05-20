포스코, 경기북부경찰청과 손잡고 아동 실종 예방 나선다

포스코가 ‘실종 아동의 날’(5월 25일) 20주년을 맞아 경기북부경찰청과 함께 아동 실종 예방을 위한 ‘스틸 버디(Steel Buddy)’ 캠페인에 나선다고 20일 밝혔다.

스틸 버디는 포스코 철강의 단단한 이미지와 철의 물성, 소리를 활용해 아동 실종·유괴 등 사회 안전 문제를 예방하기 위해 기획된 캠페인이다.

포스코가 제작한 미아방지용 호루라기 목걸이 ‘호루루’를 착용한 어린이들의 모습. 포스코 제공

포스코는 오는 23일부터 25일까지 3일간 파주 롯데프리미엄아울렛에서 오프라인 체험 행사를 진행한다. 행사 현장에서는 △아동 대상 실종 예방 교육 및 퀴즈 이벤트 △포스코 철강재를 활용한 미아방지 목걸이 제작 및 보호자 연락처 각인 서비스 △경기북부경찰청 주관 아동 사전 지문등록 코너 등이 운영된다.

특히 포스코는 미아방지 호루라기 목걸이 ‘호루루’를 제작해 배포한다. 호루루는 보호자 연락처를 기재하는 기존 미아방지 목걸이 기능에 더해 위기 상황 시 아동이 직접 호루라기를 불어 주변에 도움을 요청할 수 있도록 설계됐다.

아동들이 위기 상황에서 행동 수칙을 자연스럽게 익힐 수 있도록 포스코 캐릭터 ‘포석호’를 주인공으로 한 안전동화책도 제작했다. 경기북부경찰청과 세이브더칠드런 자문을 거쳐 개발된 이 동화책은 행사 현장에서 교육 자료로 활용되며, 이후 경찰청과 보육기관 등을 통해 전국에 온라인 배포될 예정이다.

이번 캠페인은 아동 사전 지문등록 제도 활성화에도 기여할 것이라고 포스코는 설명했다. 경찰청 통계에 따르면 사전 지문등록을 한 경우 실종 아동 발견 후 보호자 인계까지 걸리는 시간이 평균 58시간에서 1시간 내외로 단축된다. 포스코는 행사 현장에 경찰관과 함께 사전 지문등록 코너를 운영해 제도 참여를 적극적으로 독려할 계획이다.

포스코는 이번 파주 행사를 시작으로 세이브더칠드런, 지역 경찰서와 협력해 6~9월 포항·광양·송도 등 주요 사업장 인근 지역으로 캠페인을 확대할 계획이다. 해당 지역에서도 호루루 목걸이 배포와 안전동화 교육, 사전 지문등록 프로그램 등을 순차적으로 운영한다.

포스코 관계자는 “포스코 철의 단단함이 아이들을 지키는 든든한 울타리가 되길 바란다”며 “앞으로도 철의 이로운 가치를 바탕으로 미래 세대가 안전하게 성장할 수 있는 사회를 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.

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