5대 은행 국민참여성장펀드 판매…총 2천200억원 한도

주요 시중은행들이 오는 22일부터 국민참여형 국민성장펀드(인하 국민참여성장펀드)를 선착순으로 판매한다.



국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 '국민성장펀드'에 일반 국민도 투자 참여할 수 있도록 만들어진 상품이다. 22일부터 3주간 은행, 증권사 등 25곳에서 선착순으로 판매된다.



5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 각 영업점과 자체 앱을 통해 총 2천200억원 한도로 가입 신청을 받는다.



은행별 한도는 KB국민은행 650억원, 신한·하나·우리은행 각 450억원, NH농협은행 200억원 등이다.



1인당 가입 한도는 연간 1억원, 5년간 2억원이며 가입 금액에 따라 최대 1천800만원까지 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 배당소득에 9.9% 분리 과세 혜택도 적용된다.



손실 발생 시 국민투자금 전체의 20% 범위에서 정부 재정으로 부담한다. 단 해당 펀드는 고위험 투자상품으로 원금 손실 가능성이 있다.



시중은행들은 판매에 앞서 영업점 직원 등을 대상으로 국민참여성장펀드 상품 숙지 및 판매 관련 교육도 실시하고 있다고 밝혔다.

<연합>

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