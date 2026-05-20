구윤철, G7 재무장관회의 참석…"글로벌 불균형 완화 노력해야"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 19일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행총재 회의에 초청국 자격으로 참석했다고 재경부가 20일 밝혔다.



한국은 그동안 G7 재무장관회의 확대 세션 일부 논의에 참석한 적은 있었지만, 확대 세션 전체 일정에 초청된 것은 이번이 처음이라고 재경부는 설명했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 18일(현지시간) 영국 런던 주영국 대한민국 대사관에서 열린 '런던 한국경제 투자설명회(IR)에서 주요 투자자들에게 한국경제 현황 등을 설명하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 글로벌 불균형을 주제로 한 1세션에서 글로벌 불균형 확대가 세계 경제의 리스크라는 점을 재확인하고, 글로벌 불균형 완화를 위해 흑자국과 적자국이 동시에 정책 노력을 기울여야 한다고 강조했다.



내수 활성화와 국내 투자 촉진, 해외자본 국내 유입 등을 위한 한국 정부의 정책 대응 방향도 소개했다.



상호이익의 국제 파트너십 구축을 주제로 한 2세션에서 구 부총리는 수원국의 생산성 향상을 위해 인공지능(AI)·디지털 기술이 핵심 동력이라고 강조하고, 국가와 다자개발은행(MDB), 민간 부문 간 협력이 필요하다고 밝혔다.



그는 한국의 국제기구 글로벌 AI 허브 구축 추진 사례를 소개하며 개발도상국의 AI 역량 강화를 G7 핵심 의제로 다룰 것을 촉구했다.



구 부총리는 회의 계기로 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관, 프랑수아 필립 샹파뉴 캐나다 재무장관과 양자 면담을 했다.



독일 측은 중동전쟁 장기화 등 대외 불확실성 확대에 대응한 한국 정부의 경제 안정화 노력에 관심을 보였고, 공급망 리스크 대응 과정에서 한국의 첨단 가공 기술과 산업 경쟁력을 높이 평가했다.



구 부총리는 한국이 글로벌 불균형 대응, 공급망 다변화 및 경제 안보 협력 등 주요 현안에서 책임 있는 역할을 지속해 나갈 것이라고 설명했다.



캐나다와의 면담에서 캐나다 측은 한국의 핵심 광물 제조·가공 역량과 방산 경쟁력을 언급하며 양국 간 협력 강화 필요성을 강조했다.



구 부총리는 양국이 에너지·방산·첨단산업 분야에서 호혜적 협력을 지속해 확대해나가기를 기대한다고 밝혔다.



구 부총리는 G7 재무장관회의 참석 직전 신현송 한국은행 총재와도 만나 최근 세계 경제 상황과 G7 회원국과의 협력 강화 방안을 논의했다. 대외 불확실성 확대에 따른 국내 금융시장 상황도 점검하고 시장 안정을 위해 긴밀히 공조하기로 했다.

<연합>

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