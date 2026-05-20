‘와일드 씽’ 파격 변신 강동원 “웃길 것 같아서…지인이 돈 없냐더라”

배우 강동원이 영화 ‘와일드 씽’에서의 파격적인 변신에 대한 뒷이야기를 밝혔다.

강동원은 지난 19일 서울 종로구에서 진행된 인터뷰에서 “가수 역할이라 더 재미있을 것 같았다”며 “내가 춤추고 노래하면 웃기겠다는 생각도 있었다”고 말했다. 이어 “시나리오 자체가 신선했고 지금 시대와도 잘 맞는 이야기라고 느꼈다”고 작품 선택 이유를 설명했다.

영화 ‘와일드 씽’. 네이버 무비

오는 6월 3일 개봉하는 ‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었던 혼성 3인조 그룹 ‘트라이앵글’이 해체 20년 만에 재기를 꿈꾸며 벌어지는 이야기를 그린 코미디다. 강동원은 극 중 리더이자 자칭 ‘댄스머신’ 현우 역을 맡아 엄태구, 박지현과 호흡을 맞췄다.

특히 공개 직후 화제를 모은 칼단발 브릿지 헤어스타일에 대해 그는 “내가 직접 선택한 스타일”이라고 강조했다. 강동원은 “90년대 말, 2000년대 초 가수 선배들이 했던 스타일을 오마주한 것”이라며 “처음 가발 테스트를 해봤는데 너무 재미있더라. 그 시절 TV에서 보던 감성을 꼭 해보고 싶었다”고 말했다.

이어 “헤어 레퍼런스를 가져가니까 제작진이 이렇게까지 할 거냐고 놀랐다”며 “나는 이걸 하려고 이 작품을 선택한 것이라고 했다”고 덧붙였다. 그는 “액션 영화 준비하는 것처럼 걸음걸이와 몸짓, 업다운까지 세세하게 연구했다”고 전했다.

영화 ‘와일드 씽’. 네이버 무비

강동원은 “지인들이 댓글을 캡처해서 보내준다”며 “친한 사람들은 ‘요즘 돈 없냐’고 장난을 치더라”고 웃었다. 이어 “출연료를 많이 받은 작품은 아니다. 예산이 큰 영화가 아니어서 제작진이 정말 쥐어짜서 만든 영화”라고 말했다.

또한 그는 영화 속 브레이크댄스 장면을 위해 미국 LA에서 직접 댄스 수업까지 받았다며 “헤드스핀도 직접 소화했다”고 전했다.

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