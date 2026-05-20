손흥민 "할 수 있다" 응원에도…EPL 잔류 확정 못한 토트넘

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 구단 레전드 손흥민의 응원에도 잔류를 확정하지 못했다.

토트넘은 20일(한국 시간) 영국 런던의 스탬포드 브리지에서 열린 2025~2026시즌 EPL 37라운드 첼시와의 원정 경기에서 1-2로 졌다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 손흥민, 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 생애 첫 우승.

승점 획득에 실패한 17위 토트넘은 승점 38(9승 11무 17패)에 그치며, 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드(9승 9무 19패·승점 36)와의 승점 차를 벌리는 데 실패했다.

토트넘의 '캡틴'이었던 손흥민의 진심 어린 응원도 소용없었다.

손흥민은 이날 경기 전 영국 BBC의 매치 오브 더 데이에 출연해 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 챙겨봤다. 결과도 확인하고, 하이라이트도 보고, 최대한 풀타임 경기를 보려고 노력한다. 물론 시차 때문에 경기 전체를 다 보는 게 힘들 때도 있지만, 내 마음속에는 늘 토트넘이 자리 잡고 있다"고 말했다.

이어 "언제나 토트넘을 응원한다. 토트넘은 충분히 해낼 수 있다. 첼시를 상대로 좋은 결과를 얻어 잔류를 해낼 자격이 있는 팀"이라고 덧붙였다.

그러면서 "멀지만 내 응원이 전해지길 바란다. 나는 토트넘을 사랑하고, 팬들을 사랑한다"고 강조했다.

토트넘 홋스퍼의 히샤를리송이 19일(현지 시간) 영국 런던 스탬퍼드 브리지에서 열린 2025-26 프리미어리그 37라운드 첼시와 경기 후반 29분 0-2 상황에서 만회 골을 넣은 후 세리머니하고 있다. 토트넘은 1-2로 패했으며, 최종전 결과에 따라 리그 잔류 여부가 가려지게 됐다.

하지만 손흥민의 응원에도 토트넘은 먼저 두 골을 내주며 끌려갔다.

전반 18분 엔조 페르난데스, 후반 22분 안드레이 산투스에게 연속 실점했다. 후반 28분에서야 히샤를리송이 한 골을 만회했지만 거기까지였다.

이로써 이날 이겼다면 EPL 잔류가 확정됐던 토트넘의 운명은 최종 라운드에서 결정 나게 됐다.

EPL은 20개 팀 중 18~20위가 다음 시즌 2부리그인 챔피언십으로 강등된다.

오는 25일 0시 열리는 최종 라운드에서 토트넘은 에버턴과 붙고, 웨스트햄은 리즈 유나이티드를 상대한다. 두 팀 모두 안방에서 마지막 경기를 치른다.

에버턴은 현재 리그 12위(승점 49), 리즈는 14위(승점 47)로 잔류가 확정됐다.

EPL 잔류 확정 못한 토트넘.

토트넘이 에버턴을 이기면 웨스트햄과 리즈의 경기 결과와 상관없이 EPL 잔류가 확정된다.

비겨도 골 득실에서 토트넘(-10골)이 웨스트햄(-22골)을 크게 앞서 강등을 피할 가능성이 크다.

하지만 패하고 웨스트햄이 리즈를 꺾으면 강등 운명이 뒤바뀐다.

토트넘은 1977년 이후로는 단 한 번도 2부리그로 내려간 적이 없다.

<뉴시스>

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