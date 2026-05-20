손흥민 "할 수 있다" 응원에도…EPL 잔류 확정 못한 토트넘

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 구단 레전드 손흥민의 응원에도 잔류를 확정하지 못했다.
토트넘은 20일(한국 시간) 영국 런던의 스탬포드 브리지에서 열린 2025~2026시즌 EPL 37라운드 첼시와의 원정 경기에서 1-2로 졌다.
승점 획득에 실패한 17위 토트넘은 승점 38(9승 11무 17패)에 그치며, 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드(9승 9무 19패·승점 36)와의 승점 차를 벌리는 데 실패했다.
토트넘의 '캡틴'이었던 손흥민의 진심 어린 응원도 소용없었다.
손흥민은 이날 경기 전 영국 BBC의 매치 오브 더 데이에 출연해 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 챙겨봤다. 결과도 확인하고, 하이라이트도 보고, 최대한 풀타임 경기를 보려고 노력한다. 물론 시차 때문에 경기 전체를 다 보는 게 힘들 때도 있지만, 내 마음속에는 늘 토트넘이 자리 잡고 있다"고 말했다.
이어 "언제나 토트넘을 응원한다. 토트넘은 충분히 해낼 수 있다. 첼시를 상대로 좋은 결과를 얻어 잔류를 해낼 자격이 있는 팀"이라고 덧붙였다.
그러면서 "멀지만 내 응원이 전해지길 바란다. 나는 토트넘을 사랑하고, 팬들을 사랑한다"고 강조했다.
하지만 손흥민의 응원에도 토트넘은 먼저 두 골을 내주며 끌려갔다.
전반 18분 엔조 페르난데스, 후반 22분 안드레이 산투스에게 연속 실점했다. 후반 28분에서야 히샤를리송이 한 골을 만회했지만 거기까지였다.
이로써 이날 이겼다면 EPL 잔류가 확정됐던 토트넘의 운명은 최종 라운드에서 결정 나게 됐다.
EPL은 20개 팀 중 18~20위가 다음 시즌 2부리그인 챔피언십으로 강등된다.
오는 25일 0시 열리는 최종 라운드에서 토트넘은 에버턴과 붙고, 웨스트햄은 리즈 유나이티드를 상대한다. 두 팀 모두 안방에서 마지막 경기를 치른다.
에버턴은 현재 리그 12위(승점 49), 리즈는 14위(승점 47)로 잔류가 확정됐다.
토트넘이 에버턴을 이기면 웨스트햄과 리즈의 경기 결과와 상관없이 EPL 잔류가 확정된다.
비겨도 골 득실에서 토트넘(-10골)이 웨스트햄(-22골)을 크게 앞서 강등을 피할 가능성이 크다.
하지만 패하고 웨스트햄이 리즈를 꺾으면 강등 운명이 뒤바뀐다.
토트넘은 1977년 이후로는 단 한 번도 2부리그로 내려간 적이 없다.
<뉴시스>
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