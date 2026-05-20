하이닉스 2만원에 산 전원주 "내가 사면 오르더라"

배우 전원주가 주식 투자를 언급하며 "내가 사면 오른다"고 했다.

전원주는 19일 자신의 유튜브 채널에서 주식 관련 얘기를 했다.

제작진은 전원주와 함께 차를 타고 가며 "대한민국 주식 시장이 난리 났다. 엄청 올랐다"고 했다.

전원주는 "왜 난리가 난 거냐"고 물었다.

그러자 제작진은 "SK하이닉스 주식이 어제자로 한 주당 얼마인지 아시냐. 1주당 140만원(촬영일 기준)이 넘어갔다"고 말했다.

그러자 전원주는 놀라는 모습을 보였다.

제작진은 또 "그것 때문에 지금 선생님 얘기가 뉴스에 많이 나온다"고 했다.

전원주는 "그러게 말이다. 길에 다니면 사람들이 물어보더라. '좋으시죠?'라고. 난 무슨 소리인지 모르겠다"고 말했다.

전원주는 2011년 초 SK하이닉스 주식 가격이 주당 2만원일 때 사들여 큰 이익을 본 거로 알려졌다.

제작진은 "일단 사놓고 들여다보지를 않으시지 않냐"고 했다.

전원주는 "나는 볼 줄도 모른다. 그냥 믿고 '아무거나 해 줘' 하는데 사면 오른다"고 말했다.

제작진은 "구기동 집값만 해도 20배가 뛰지 않았냐"고 하자 전원주는 전원주는 "집값 많이 올랐다고 그러더라"라고 했다.

<뉴시스>

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