역사 왜곡 논란 ‘21세기 대군부인’ 박준화 감독, “즉위식 장면 조정할 필요 있어”

“(방송사 등과) 논의를 해야 하지만, 개인적으로 그 부분(이안대군의 왕 즉위식)을 삭제하면 좋겠다고 생각합니다. 이야기 전개 상에서 그 부분이 크지만(중요하지만), 그 부분을 조정할 필요가 있다고 생각합니다.”

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’을 연출한 박준화 감독이 19일 서울의 한 카페에서 진행된 종영 인터뷰에서 역사 왜곡 논란이 발생한 이안대군(변우석)의 왕 즉위식 장면에 대한 입장을 밝혔다.

드라마는 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다.

지난 16일 12부작으로 종영했으며, 최종회 시청률은 13.8%(닐슨코리아 기준)로 자체 최고 기록을 경신했다.

다만 드라마의 일부 장면이 역사를 왜곡하고 있다는 지적이 다소 제기됐다. 특히 15일에 방송된 이안대군의 즉위식에서 자주국 황제가 착용하는 ‘십이면류관’ 대신 제후국의 ‘구류면류관’을 착용했으며, 신하들 또한 ‘만세’가 아닌 ‘천세 천세 천천세’라고 외치면서 논란이 됐다.

이에 대해 박 감독은 “드라마의 세계관은 조선왕실이 21세기까지 이어왔다는 설정”이라며 “조선시대 왕 즉위식을 참고했으며, 고증을 거친 것은 맞다”고 밝혔다. 해당 장면이 조선왕조 절차에 맞다는 해명이지만, 박 감독은 대한제국을 감안하지 못한 점은 잘못했다고 거듭 사과했다.

“우리나라의 자주적 역사 안에 대한제국 시기가 있는데, 즉위식에서 그 부분도 표현됐어야 했어요. 판타지 설정(조선왕조가 이어진 것)에 너무 매몰된 것 같아요. 역사적으로 무게감 있게 고민하고 그 결과를 만들었어야 하는데, 그 부분을 놓쳤고 시청자에게 불편함을 줬어요. 너무 무지했습니다. 죄송하게 생각합니다.”

박 감독은 “배우들도 촬영을 하면서 고생을 많이 했는데 결과가 이렇게 돼 노력에 대한 보상을 못 받은 것 같아서 안타깝다고 생각을 했다”며 출연 배우들에게도 미안한 마음을 전했다.

MBC ‘21세기 대군부인’을 연출한 박준화 감독은 역사 왜곡 논란에 대해 “(방송사 등과) 논의를 해야 하지만, 그 부분(이안대군의 왕 즉위식)을 삭제하면 좋겠다고 생각한다”며 “시청자에게 불편함을 줬다. 너무 무지했다. 죄송하게 생각한다”고 밝혔다. MBC 제공

또한 드라마 초반 주연 배우들의 매끄럽지 않은 연기로 지적이 발생한 점에 대해서도 자신의 판단이었다고 밝혔다.

박 감독은 “변우석 배우가 조금 입체적으로 이안대군을 연기하려 했는데, 내가 그런 부분을 많이 눌렀다”며 “높은 사람일수록 감정을 잘 드러내지 않은 것 같았기 때문”이라고 설명했다. 이어 “극단적으로 (성격이) 입체적인 한 명(성희주)과 (감정을 절제하는) 대군의 대비를 보여주고 싶었다”고 덧붙였다.

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