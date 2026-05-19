전주국제영화제 투자작 ‘두 배의 자유’, 칸 감독주간서 호응

전주국제영화제가 배급 투자한 리산드로 알론소 감독의 신작 ‘두 배의 자유(Double Freedom)’가 세계적인 영화 축제인 칸국제영화제 감독주간에 공식 초청돼 국제적 위상을 다시 한번 입증했다.

지난 16일과 17일 프랑스 칸 크루아제트 극장에서 세계 최초로 공개된 알론소 감독의 신작 ‘두 배의 자유(Double Freedom)’ 한 장면.

19일 전주국제영화제에 따르면 ‘두 배의 자유’는 지난 16일과 17일 프랑스 칸 크루아제트 극장에서 감독과 출연진이 참석한 가운데 전 세계 최초로 공개됐다. 상영 종료 후 엔딩 크레딧이 올라가자 객석을 가득 메운 세계 영화 관계자들의 박수가 이어졌고, 스크린에는 전주국제영화제의 이름과 로고가 등장해 눈길을 끌었다.

전주국제영화제는 오랜 기간 작가주의 감독 발굴과 지원에 힘써온 전통을 이어오며 지난해부터 리산드로 알론소 감독 측과 신작 논의를 진행해 왔고, 올해 초 ‘두 배의 자유’를 공식 배급 투자작으로 선정했다.

리산드로 알론소 감독은 뉴 아르헨티나 시네마를 대표하는 거장으로 평가받는다. 2001년 첫 장편 ‘자유’가 칸영화제 ‘주목할 만한 시선’ 부문에 초청되며 세계 영화계의 주목을 받았고, 이후 ‘죽은 사람들’(2004), ‘리버풀’(2008), ‘도원경’(2014), ‘유레카’(2023) 등 모든 장편 영화가 칸영화제 주요 부문에 잇따라 초청됐다.

이번 작품 ‘두 배의 자유’는 그의 일곱 번째 장편영화로, 첫 장편 ‘자유’의 연장선상에 놓인 작품이다.

알론소 감독은 “영화 작업 규모가 커질수록 영화 제작 시스템과 산업 논리에 얽매이는 부분이 많아졌다”며 “다시 작은 규모의 저예산 영화로 돌아가 온전한 창작의 자유를 찾고 싶었다”고 밝혔다.

칸국제영화제 감독주간에 공식 초청돼 최근 프랑스 칸 크루아제트 극장에서 세계 최초로 공개된 ‘두 배의 자유(Double Freedom)’ 상영회에서 알론소 감독(가운데)이 신작에 대해 얘기하고 있다. 전주국제영화제 제공

이 영화는 25년 전 ‘자유’에서 자연 속 노동자의 삶을 관찰했던 방식으로 제작됐으며, 당시 주인공이었던 비전문 배우 미사엘 사베드라가 다시 출연해 세월이 흐른 뒤 변화한 삶의 모습을 담아냈다.

전주국제영화제는 올해부터 ‘가능한 영화’ 섹션을 신설해 산업 논리와 자본 중심 제작 환경에서 벗어난 독립적이고 실험적인 영화들을 집중 조명하고 있다. 영화제 측은 이번 배급 투자 역시 “영화가 산업 시스템 안에서만 존재하는 것이 아니라 다양한 방식으로 제작되고 유통될 수 있음을 보여주기 위한 시도”라고 설명했다.

첫 상영 직후 현지 영화 관계자들 사이에서는 전주국제영화제가 예술영화 제작과 배급에 실질적으로 투자하며 국제 영화 생태계 선순환에 기여하고 있다는 평가도 이어졌다.

문성경 전주국제영화제 프로그래머는 “영화제가 단순히 영화를 상영하는 역할에 머무르지 않고, 좋은 영화가 실제 제작·배급될 수 있도록 자금 지원에 나선 것은 영화 다양성 확대를 위한 중요한 시도”라며 “앞으로도 독립적이고 자유로운 영화 제작 환경을 지지하는 노력을 이어갈 계획”이라고 말했다.

‘두 배의 자유’는 내년 전주국제영화제를 통해 국내 관객들에게 처음 공개될 예정이다.

한편, 전주국제영화제는 해외 예술영화 수입·배급 사업도 꾸준히 이어가고 있다. 올해 영화제 ‘시네마천국’ 섹션에서 선보인 켈리 오설리반·알렉스 톰프슨 감독의 ‘마우스’ 역시 관객과 평단의 호평 속에 전주국제영화제 수입작으로 올 하반기 국내 개봉을 앞두고 있다.

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