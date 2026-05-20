‘물빛 커버 에센스 팩트’, 인테라 브랜드로 새롭게 전개

㈜제이탄이 ‘물빛 커버 에센스 팩트’에 대해, 기존 브이에디션(V.EDITION) 라인에서 인테라(INTERRA) 라인으로 브랜드 이관을 완료하며 제품 전개를 시작한다고 밝혔다.

‘인테라 에디션 물빛 커버 에센스 팩트’는 SPF50+ / PA+++의 자외선 차단 기능을 갖춰, 외부 자극이 많은 일상 속에서도 피부를 보호할 수 있도록 설계됐다. 특히 세라믹 공법을 적용해 피부 결을 정돈하는 데 도움을 주며, 바를수록 자연스러운 광채 표현이 가능한 것이 특징이다.

텍스처는 가볍고 산뜻하면서도 커버력을 갖춰 자연스러운 피부 표현을 돕는다. 얇게 펴 발라도 밀착되도록 설계돼, 데일리 베이스로 사용할 수 있다.

성분 구성 역시 기능성과 피부 편안함을 함께 고려했다. 갈근과 다섯 가지 콩을 발효해 얻은 D-Phytogen(피토젠)이 피부 컨디션을 관리하는 데 도움을 주며, 여섯 가지 펩타이드가 피부 본연의 힘을 관리하는 성분으로 포함됐다. 호박·자수정·진주 등을 포함한 Jewel Powder(보석 파우더)는 자연스러운 반사광을 더해 피부 표현을 돕는 성분으로 소개됐다.

또한 베이지·블루·핑크 세 가지 컬러를 균형 있게 조합한 마블 구조는 피부 톤을 과도하게 밝히지 않으면서도 균일한 베이스 표현을 돕도록 구성됐다.

㈜제이탄 관계자는 “해당 제품은 오랜 기간 연구해 온 기술력을 바탕으로, 피부 본래의 광과 매끄러운 결을 살리는 데 집중했다. 특유의 맑은 수분감과 자연스러운 커버력이라는 강점을 가진 제품인 만큼, 이번 편성을 통해 베이스 메이크업 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “작은 한 방울에도 최선을 다한다는 인테라의 철학처럼, 앞으로도 피부의 건강함과 아름다움의 균형을 추구하는 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

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