이란 공격 미룬 트럼프 “핵 보유 금지 합의될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 19일(현지시간)로 예정했던 이란 공격을 미루기로 했다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 만족할 만한 종전안을 내놓지 않는 이란에 불만을 표시하면서도 공격 재개에는 부담을 느낀 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 18일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “피트 헤그세스 미 국방장관과 댄 케인 합참의장, 미군에 내일(19일)로 예정된 이란에 대한 공격을 하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합

트럼프 대통령은 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)로부터 이란 군사공격 보류를 요청받았다고 설명했다. 그는 “(중동 동맹국 지도자들이) 심각한 협상이 현재 진행 중이며, 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고, 이 합의는 미국과 중동 및 중동 이외의 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것이라고 한다”며 “이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 다만 “미군에 수용 가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 전면적이며 대규모의 공격을 할 준비를 하라고 추가로 지시했다”고 밝혔다. 그는 백악관 행사 자리에서도 “우리는 이미 매우 큰 조처를 할 예정이며, 이란이 핵무기를 보유하게 둘 수는 없기에 선택의 여지가 없다”고 말했다. 군사 카드가 남아 있다고 경고하면서 종전 합의를 압박하기 위한 메시지로 풀이된다.



이란은 트럼프 대통령의 공격 연기를 ‘일관성 없고 비겁한 행태’라고 조롱했다. 모센 레자이 이란 최고지도자 군사 고문은 엑스(X)에 “트럼프는 군사공격 시한을 정해놓고 스스로 취소하며 이란 국민과 정부를 굴복시키려는 헛된 희망을 품고 있다”며 “강력한 이란 군대와 위대한 이란 국민의 단결이 미국을 후퇴시키고 항복하게 만들 것”이라고 주장했다.

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