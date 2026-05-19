통일부 “평화적 두 국가, 北 법적 국가로 인정 아냐”

통일부가 올해 통일백서에 담긴 ‘평화적 두 국가’ 구상과 관련해 북한을 법적 국가로 인정하는 것은 아니라는 점을 강조했다.

통일부. 연합뉴스

통일부 당국자는 19일 정부서울청사에서 취재진과 만나 “통일백서에 ‘평화적 두 국가’라는 표현이 있지만 (북한을) 법적인 국가로 인정한다는 것이 절대 아니다”라며 “이재명정부의 대북정책은 (지난 2월 발간한) ‘이재명정부의 한반도 평화공존 정책’ 자료에 (나온 대로이며), 평화적 두 국가 관계는 한반도 평화공존 정책의 목표 중 하나인 남북 간 평화공존 제도화를 위해 통일부가 검토 중인 구상 중 하나”라고 설명했다. 이어 북한의 정치적 실체와 국가성을 인정하면서 정책을 추진해 나가자는 취지라고 부연했다.



통일부는 전날 공개한 통일백서에 “남북이 사실상 두 국가로 존재하는 현실을 고려”한다는 표현을 담았다. 이를 두고 일각에서 헌법상 통일 지향 원칙과 배치되는 것 아니냐는 지적이 나왔다. 백서에는 북한이 ‘적대적 두 국가’를 주장하는 상황에서 한국 정부도 ‘통일을 지향하는 평화적 두 국가 관계’로 전환할 필요성을 강조했다는 내용도 실려 있다. 평화적 두 국가는 정동영 통일부 장관이 취임 이후 여러 차례 언급해 온 표현이다. 다만 남북을 ‘두 국가’로 표현하는 것이 헌법 제3조 영토 조항 및 제4조 평화통일 조항과 충돌할 수 있다는 지적이 이어져 왔는데, 해당 내용이 백서에 담긴 것이다.



통일부는 백서 공개 당일에도 “‘남북관계를 통일을 지향하면서 평화롭게 공존하는 관계로 만들어 나가고자 한다’는 것이 헌법과 배치된다는 주장은 사실을 왜곡한 것”이라고 입장을 내놨다.

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