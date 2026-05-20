포스코, 상생형 스마트공장 구축 속도

포스코가 스마트공장 구축을 통한 국내 중소기업의 제조 경쟁력 강화에 박차를 가한다.



포스코는 20일부터 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

포스코 동방성장지원단의 현장 컨설팅 모습. 포스코 제공

중소벤처기업부와 공동으로 추진하는 이 사업은 중소·중견기업의 제조 현장 자동화와 디지털 전환(DX)을 지원하는 프로그램이다. 포스코는 2019년부터 누적 120억원의 상생협력기금을 출연해 현재까지 총 632건의 스마트공장 구축을 지원했다. 올해도 20억원의 기금을 추가로 투입한다.



특히 올해는 범국가적 AX(인공지능 전환) 흐름에 맞춰 ‘AI 트랙’을 새롭게 도입한다. AI 트랙은 기존의 스마트공장 구축 단계를 넘어 AI 기술을 현장에 접목하는 고도화 단계다.



포스코는 지원사업의 핵심이 단순한 자금 지원을 넘어선 ‘현장 밀착형 컨설팅’에 있다고 설명했다. 25년 이상의 경력과 노하우를 갖춘 포스코 사내 전문부서 ‘동반성장지원단’이 계획 수립부터 시스템 구축, 현장 안착까지 전 과정을 밀착 지원한다.



포스코는 중소·중견 철강 거래사를 위한 금융 지원도 강화했다. 기존 저리대출펀드 등에 더해 올해 1월부터 한국무역보험공사, 기업은행과 함께 4000억원 규모의 ‘철강 공급망 안정화 기금’을 추가로 운영하며 총 1조원 이상의 금융 지원 생태계를 조성했다.

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