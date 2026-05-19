'안성 개발 의혹' 수사받던 민간 사업자 사망…검찰 "유감"

경기 안성시 가율·당목지구 개발사업과 관련해 횡령과 뇌물공여 등 혐의로 검찰 수사를 받던 사건 관계자가 숨졌다.



19일 법조계 등에 따르면 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 및 뇌물공여 등 혐의를 받는 민간 사업자 A씨가 지난 11일 경기 광주시에 주차된 차 안에서 사망한 채 발견됐다.

안성시청. 안성시 제공

경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점과 현장 정황증거 등을 토대로 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.



그는 수원지검 평택지청이 수사 중인 안성시 가율·당목지구 개발 관련 비리 사건 피의자로, 시 관계자에게 금품을 건넨 혐의로 수사받고 있었던 것으로 파악됐다.

앞서 검찰은 이 사건과 관련해 지난달 29∼30일 안성시청 도시경제국장실·첨단산업과·도시정책과 사무실 및 일부 공무원 자택, A씨의 자택과 사무실 등을 대상으로 압수수색을 벌였다.



또 이달 15일 안성시 공무원 2명을 소환조사하고 다수의 전현직 공무원의 인사기록 카드를 요청해 제공받는 등 수사를 확대하고 있는 것으로 전해졌다.



압수수색 이후 A씨가 숨진 채 발견되기 전까지 A씨에 대한 소환조사가 이뤄졌는지는 확인되지 않았다.



대검찰청 관계자는 "수사받던 사건 관계자가 사망해 유감"이라며 "다만 수사 과정에서 불법적인 사항은 확인되지 않았다"고 설명했다. 구체적인 혐의나 향후 수사 계획 등 세부 사항에 대해서는 말을 아꼈다.



안성 가율·당목지구 개발사업은 안성시 죽산면 일대에 대규모 복합물류센터 등을 조성하는 민간·자체 개발 사업이다.



지난해 8월 안성시 고시에 따르면 해당 부지에는 7만7천여㎡ 규모의 산업유통지구가 조성될 전망이다.



한편 개발 비리 의혹과 관련해 시 관계자는 "사실관계 확인이 우선인 만큼 관련 자료 제출 등 수사에 적극 협조하고 있다"며 "수사와 별도로 현재 추진 중인 주요 정책과 업무는 차질 없이 진행되도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 "마들랜"에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>

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