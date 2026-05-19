다카이치 "日韓, 인도태평양 안정화에 중추적 역할 매우 중요"

다카이치 사나에 일본 총리가 19일 이재명 대통령과 양호한 한일관계를 꾸준히 발전시키면서 양국이 인도태평양 지역의 안정화에서 중추적 역할을 해 나가는 것이 매우 중요하다고 강조했다.
다카이치 총리는 이날 오후 경북 안동의 한 호텔에서 열린 한일 정상회담 모두발언에서 "중동 정세를 비롯해 지금 국제사회는 대단히 어려운 시기를 맞이하고 있다"며 이같이 말했다.
그는 "일한 양국의 이익을 위해, 그리고 역내와 국제사회의 평화와 안정을 위해 허심탄회하게 의견을 교환할 수 있으면 좋겠다"고 덧붙였다.
다카이치 총리는 이 대통령이 앞선 1월 자신의 고향인 일본 나라현을 방문한 것을 언급하며 "이번에 이렇게 이 대통령의 고향인 안동에서 셔틀 외교를 실천할 수 있게 돼 아주 기쁘게 생각하고 있다"고 말했다.
이 대통령과 다카이치 총리는 이날 오후 정상회담을 통해 양국의 관계 심화 방안과 중동 사태로 중요성이 부각된 에너지 수급 등 경제안보 협력 방안을 논의했다.
앞서 일본 요미우리 신문은 양국이 회담 후 공동 보도자료에 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화 추진, 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 '산업·통상 정책 대화' 신설 등의 내용을 담을 예정이라고 보도했다.
아울러 북핵 문제를 포함한 한반도 평화 진전 방안, 동북아 정세 안정 모색 등에 대해서도 대화가 이뤄졌을 것으로 보인다.
다카이치 총리는 지난 1월 이 대통령이 나라현을 찾은 것의 답방 차원에서 방한했으며 이날부터 1박 2일 일정으로 안동에 머무른다.
<연합>
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