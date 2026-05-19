전북대 박재영 교수, 영문학 고전 2편 완역 출간

전북대학교 박재영 교수(영어교육과)가 19세기 영문학의 주요 작품인 ‘죄인의 고백’과 ‘아버지와 아들’을 국내 최초로 완역·출간했다.

이번 번역은 영국 문학사에서 중요한 위치를 차지하는 고전 텍스트를 한국어 독자들에게 본격적으로 소개했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

19세기 영문학의 주요 작품으로 꼽히는 ‘죄인의 고백’과 ‘아버지와 아들’을 국내 최초로 완역·출간한 전북대학교 박재영 교수(영어교육과). 전북대 제공

이번에 출간된 ‘죄인의 고백’은 스코틀랜드 작가 제임스 호그가 1824년 발표한 대표작이다. 출간 당시에는 큰 주목을 받지 못했지만, 이후 재평가를 거쳐 오늘날에는 초기 심리소설이자 현대적 불안과 분열된 자아를 선취한 작품으로 평가받고 있다.

작품은 종교적 광신과 예정설에 사로잡힌 주인공이 자신의 범죄를 스스로 정당화하는 과정을 통해 인간 내면의 이중성과 도덕적 책임 문제를 집요하게 파고든다. 특히, 동일 인물의 정체성 혼란과 또 다른 자아의 등장은 훗날 로버트 루이스 스티븐슨의 ‘지킬 박사와 하이드’에도 영향을 준 것으로 알려져 있다. 영문학사에서는 고딕소설과 심리적 사실주의를 잇는 독창적 작품으로 평가된다.

함께 번역된 ‘아버지와 아들’은 영국 비평가이자 작가인 에드먼드 고스가 1907년 발표한 자전적 회고록이다. 작품은 빅토리아 시대의 엄격한 종교 문화 속에서 성장한 아들이 과학과 문학을 접하며 독립적 사유를 형성해 가는 과정을 섬세하게 그려냈다.

특히, 독실한 복음주의자인 아버지와 근대적 자아를 형성해가는 아들의 관계를 통해 신앙과 과학, 전통과 근대성의 충돌이라는 19세기 영국 사회의 시대적 갈등을 상징적으로 보여준다는 평가를 받는다.

전북대학교 박재영 교수(영어교육과)가 국내 최초로 완역, 출간한 ‘아버지와 아들’과 ‘죄인의 고백’. 두 작품은 19세기 영문학의 주요작으로 꼽힌다.

두 작품은 형식은 다르지만 공통으로 ‘내면의 목소리’와 ‘자아의 형성’을 핵심 주제로 삼고 있다.

죄인의 고백이 종교적 광신 속 왜곡된 자아를 탐구한다면, 아버지와 아들은 억압적 신앙에서 벗어나 자율적 개인으로 성장하는 과정을 담아낸다. 이를 통해 19세기 영문학이 인간 존재를 바라보는 시선이 어떻게 변화했는지를 선명하게 보여준다는 분석이다.

이번 번역은 국내 독자들에게도 의미 있는 시도로 평가된다. 그동안 두 작품은 일부 학계에서만 제한적으로 소개돼 일반 독자들이 접하기 어려웠다. 박 교수는 원문의 문체와 사상적 깊이를 살리면서도 현대 한국어로 자연스럽게 번역해 고전 문학의 접근성을 높였다는 평가를 받고 있다.

특히, 종교와 개인, 사회의 관계를 성찰하는 작품의 문제의식은 오늘날 한국 사회에도 유효한 질문을 던진다는 점에서 시대적 공감대도 형성할 수 있을 것으로 기대된다.

박재영 교수는 미국 애리조나주립대학교에서 영문학 박사 학위를 받았으며 현재 전북대학교 영어교육과 교수로 재직 중이다. 그는 문학과 영화 분야에서 다수의 논문을 발표했으며, 초·중등 영어 교과서 집필에도 참여해 왔다.

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