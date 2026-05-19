한국마사회, 서울마주협회 장학금 1800만원 지원…경마 인재 육성

서울마주협회(SROA)가 한국경마축산고 학생 9명에게 총 1800만원 규모의 장학금을 전달하며 말산업 인재 육성 지원을 이어갔다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 17일 렛츠런파크 서울(과천)에서 열린 ‘제34회 서울마주협회장배’(G2, 1200m) 현장에서 장학금 전달과 사회공헌 활동이 함께 진행됐다고 19일 밝혔다.

이번 행사에서 SROA는 경주 당일 시상식 이후 서울사회복지공동모금회에 소외계층 지원을 위한 기부금 3000만원을 전달했다. 또 한국경마축산고 학생 9명에게 장학금을 수여했다.

2022년부터 시작된 SROA 장학사업은 올해로 5회째를 맞았다. 기수·조교사·마필관리사·트랙라이더 등 미래 말산업 인력 양성을 목표로 운영되고 있다. 기수를 희망하는 학생들은 한국마사회가 추진 중인 ‘남아공 기수 양성 프로그램’에도 참여하고 있다.

조용학 SROA 회장은 “오너스 데이를 맞아 마주로서 사회적 책임과 연대를 실천할 수 있어 뜻깊다”면서 “장학생들이 실제 경마 현장에서 활동하는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다. 앞으로도 더 많은 학생들이 꿈을 펼칠 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 17일 렛츠런파크 서울(과천)에서 열린 ‘제34회 서울마주협회장배’(G2, 1200m) 현장에서 장학금 전달과 사회공헌 활동이 함께 진행됐다고 19일 밝혔다. 한국마사회 제공

우희종 한국마사회장은 “마주들의 헌신과 기여에 깊이 감사드린다”며 “말을 통한 나눔의 가치가 더욱 확산될 수 있도록 공공기관으로서 역할을 다할 것”이라고 화답했다.

이날 열린 대상경주에서는 부경의 ‘본다이아’가 강력한 이변을 연출하며 우승을 차지했다. 15두가 출전한 가운데 단승 82.7배, 인기 10위로 평가받았던 본다이아는 초반부터 선두를 장악하는 와이어 투 와이어 레이스로 강력한 우승 후보 ‘빈체로 카발로’를 1/2마신 차로 제압했다. 올해 5세인 본다이아는 이번 우승으로 생애 첫 G2 대상경주 타이틀을 획득했고, 서강주 기수 역시 데뷔 첫 대상경주 우승을 기록했다.

특히 올해 5세인 본다이아는 이번 우승으로 생애 첫 대상경주 타이틀을 획득했다. 함께 호흡을 맞춘 서강주 기수 역시 첫 대상경주 우승을 기록하며 의미를 더했다.

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