5·18재단 홈페이지 디도스 공격받아…일부 IP 차단 중

5·18기념재단의 누리집(홈페이지)이 악성코드 공격을 받아 일부 IP에 대한 차단 조치가 진행 중이다.

19일 5·18기념재단에 따르면 이날 오전 11시30분부터 출처 불명의 IP 주소들이 재단 홈페이지를 대상으로 디도스(DDoS) 공격을 벌이고 있다.

여러 IP가 반복적으로 재단 홈페이지에 접속을 시도하면서 서버를 마비시키고 있다.

재단은 해당 IP 주소들이 전날 발표된 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 논란에 대한 비판 보도자료가 게시된 웹페이지에 집중적으로 접속을 시도하며 공격을 가하고 있는 것으로 파악하고 있다.

재단은 현재 반복 접속이 확인되는 IP 주소를 차단하는 방식으로 대응하고 있다.

재단 홈페이지가 디도스 공격을 받은 적은 이번이 처음이 아니다.

지난 2025년 12·12 반란과 관련한 비판 보도자료를 냈을 때도 같은 공격을 받았다.

재단 관계자는 "5·18과 관련한 특정한 날이나 이슈가 있을 때면 이 같은 공격이 종종 발생한다"며 "현재 접속 기록과 트래픽 양상 등을 면밀히 살펴보고 있다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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