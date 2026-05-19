무조건 굶는 다이어트, 여성 숙면에 방해…핵심은 ‘균형’

여성의 수면 건강과 식습관의 연관성을 분석한 결과, 무작정 굶는 다이어트보다 먹는 만큼 쓰는 에너지 균형을 유지하는 것이 숙면에 더 도움이 된다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.

19일 서울대병원에 따르면 박민선·서민정 공동 연구팀은 국민건강영양조사(2019·2020·2022년)에 참여한 성인 1만3164명을 대상으로 식습관과 신체활동, 수면 시간의 상관관계를 분석했다. 이번 연구 결과는 ‘대한가정의학회지(Korean Journal of Family Medicine)’ 최신호에 게재됐다.

연구팀은 하루 에너지 섭취량에서 기초대사량과 신체활동으로 소비한 열량을 뺀 ‘에너지 섭취·소비 균형(EIEB)’ 지표를 활용했다. 이 수치가 0에 가까우면 먹은 만큼 에너지를 사용한 상태이고, 음수는 부족하게 먹은 경우, 양수는 과잉 섭취 상태를 의미한다.

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분석 결과 여성은 에너지가 가장 부족한 그룹보다 섭취와 소비가 균형을 이룬 그룹에서 수면 부족 위험이 29% 낮은 것으로 나타났다. 특히 단순히 많이 먹는 것보다 ‘활동량에 맞춰 적절히 먹는 것’이 더 효과적이었다. 실제로 과다 섭취 그룹보다 균형 상태 그룹에서 수면 개선 효과가 더 크게 나타났다.

반면 남성에게서는 유의미한 연관성이 발견되지 않았다. 연구팀은 여성의 경우 스트레스 호르몬인 코르티솔과 식욕 조절 호르몬 렙틴, 여성호르몬 에스트로겐 변화에 더 민감하게 반응하기 때문이라고 설명했다.

연구팀에 따르면 인체는 수면 중 면역세포 활성화와 염증 완화 과정에 약 400킬로칼로리를 사용한다. 이때 에너지가 부족하면 스트레스 반응 체계가 활성화돼 숙면을 방해할 수 있다는 것이다.

특히 식사의 질이 낮거나 활동량이 많은 직업군, 주말 몰아자기를 하지 않는 여성에게서 에너지 균형 유지 효과가 더욱 뚜렷하게 나타났다.

박민선 교수는 “무작정 덜 먹거나 운동량만 늘리는 다이어트는 오히려 수면 건강을 해칠 수 있다”며 “여성은 자신의 활동량에 맞춰 충분히 먹고 균형을 유지하는 것이 숙면의 핵심 요소”라고 강조했다.

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