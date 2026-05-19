與 "경영진탓"·국힘 "노봉법 때문"…'삼전 노사갈등' 원인 공방

여야는 19일 국회 산업통상자원중소벤처기업위에서 성과급 문제 등에 대한 노사의 대립으로 삼성전자의 총파업이 현실화할 가능성이 제기되자 그 원인을 놓고 공방을 벌였다.



산자위는 이날 법안 상정 및 대체토론을 진행하고 위원회에 출석한 김정관 산업통상부 장관을 상대로 약식 현안 보고를 진행했다.

삼성전자 노사가 마라톤협상에도 접점을 찾지 못하면서 21일 예고된 총파업이 초읽기에 들어간 지난 13일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

김 장관은 이날 삼성전자 노사 갈등과 관련해 "분명 노동자들이 원하는 몫이 있다는 건 모두가 아는 사실이지만, 파업이 가져올 파장을 생각하면 모든 국민이 우려하고 있다. 파업은 안된다는 절박한 마음"이라고 말했다.



그는 전날 있었던 법원의 가처분 결정과 '긴급 조정권' 발동에 대한 의원 질의에는 "내용이 맞다 틀리다 언급하는 것은 적절치 않다", "고용노동부 장관과 여러 사안에 대해 긴밀히 논의 중"이라고 말을 아꼈다.



국민의힘 김성원 의원은 김 장관에게 "국민들이 궁금해하는 것 중 하나는 '전에는 없던 삼성전자 노조 파업이 왜 지금 생길까. 국민 경제를 볼모로 한 파업이 왜 발생할까'"라며 의견을 물었다.



이에 김 장관이 이날 2차 사후 조정이 진행 중인 점을 언급하면서 "일단 (답변을) 유보하면 좋겠다"고 답하자 김 의원은 "뭘 유보하나. 노란봉투법(개정 노동조합법) 때문에 그런 거지"라고 목소리를 높였다.

김정관 산업통상부 장관이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의원질의에 답변을 하고 있다.

반면 민주당 김원이 의원은 "반도체 특별법을 논의하는 과정에서 민주당에서 '노동자들의 처우와 보상체계를 구축하라. 특히나 반도체 산업을 이끄는 연구개발 인력에 대한 적절한 합리적 보상·배상 체계를 구축하라'고 얘기했다"며 "삼성 경영진은 그런 체계를 구축하지 못하고 현재 상황을 만들어낸 책임이 분명히 있다"고 지적했다.



그는 그러면서 국민의힘을 겨냥, "기업의 노사 관계에 대해 정치권이 나서서 발언하는 게 도움이 될지, 혹여라도 개입으로 느낄 수 있는 발언이 외려 갈등을 조장하지는 않을지 걱정된다"고 말했다.



그러자 국민의힘 박성민 의원이 "동료 의원 질의를 그렇게 폄훼해도 되나"라고 강하게 항의하면서 잠시 질의가 중단되기도 했다.

<연합>

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