'첫 방한' 北 내고향 "오직 경기에만 집중…한국 응원단 상관할 문제 아냐"

북한 여자 축구 클럽으로 사상 처음 한국 땅을 밟은 내고향여자축구단(이하 내고향)이 오직 승리에만 집중하겠다며 출사표를 던졌다.

리유일 내고향 감독은 19일 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 기자회견에 참석해 "내일 경기에 대해 말하자면, 우리 팀이 비교적 괜찮게 준비했다고 볼 수 있다"고 짧게 소감을 밝혔다.

19일 경기도 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 기자회견에서 내고향여자축구단 리유일 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오는 20일 오후 7시 같은 장소에서 수원FC 위민과 다시 맞붙을 리 감독은 "준결승에 오른 네 팀 모두 우승할 수 있는 팀이다. 조별단계에서 만났다고 해서 누가 강하고 약하다고는 절대 말할 수 없다. 내일 경기에서 좋은 성과를 내기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

이번 맞대결에 앞서 통일부는 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 기여한다는 점을 고려해 남북협력기금으로 3억원을 지원하기로 했다.

남북협력민간단체협의회(북민협), 민족화해협력범국민협의회(민화협) 등 200여 개 단체는 '2026 AFC-AWCL 여자 축구 공동응원단'을 결성하기도 했다.

리 감독은 자신들을 향한 응원을 묻는 질문에 "우리가 온 건 철저하게 경기하기 위해"라고 선을 그으며 "오직 내일 경기에만 집중할 것이다. 응원단은 감독과 선수들이 상관할 문제가 아니"라고 답했다.

AWCL은 2년 전 AFC가 여자 축구 활성화라는 국제적인 흐름에 맞춰 출범한 대회다.

아시아 각국 여자 축구 리그의 우승팀들끼리 격돌하며, 우승 상금은 100만 달러(약 15억원), 준우승 상금은 50만 달러(약 7억5000만원)다.

17일 오후 인천국제공항 제1터미널로 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 입국하고 있다. 내고향여자축구단은 20∼23일 수원종합운동장에서 진행되는 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트 출전을 위해 한국을 찾았다.

북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 건 내고향이 처음이다.

여자 축구대표팀으로 계산하면 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만, 스포츠 선수로 따지면 2018년 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드 파이널스에 참가한 차효심 이후 8년 만이다.

내고향은 2012년 평양을 연고로 창단해 2022년 리그 우승을 거둔 신흥 강호다.

이번 대회 예선 D조에선 마스터(라오스·11-0 승), RTC(부탄·7-0 승), 가오슝 어태커스(대만·5-0 승)에 23득점 0실점이라는 압도적인 기록과 함께 3연승을 거두고 본선에 올랐다.

본선 C조에선 도쿄 베르디(일본·0-4 패), 수원FC 위민, ISPE(미얀마·이상 3-0 승)에 2승 1패를 챙기고 2위로 토너먼트에 올랐다.

수원FC 위민 선수들. 수원FC 위민 제공

내고향은 8강에서 호치민 시티(베트남·3-0 승)을 꺾고 준결승에서 수원FC와 재회하게 됐다.

이날 리 감독과 주장 김경영은 하늘색 트레이닝복을 입고 통역을 대동한 채 기자회견에 참석했다.

두 사람은 15분 남짓 진행된 기자회견 내내 굳은 표정으로 취재진의 질문에 답했다.

김경영은 "팀의 주장으로서 준결승인 만큼 최선을 다할 것"이라고 경기를 앞둔 소감을 짧게 밝혔다.

선수단 분위기에 대해서는 "아주 좋다. 부모 형제의 믿음과 기대에 부응하기 위해 전력을 다할 것"이라고 얘기했다.

<뉴시스>

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