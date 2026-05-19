민주당, 당직자 사칭 허위 주문 사기 경찰에 수사 의뢰…당원증 AI 제작 의혹

더불어민주당 대전시당이 당직자를 사칭한 대량 허위 주문(노쇼) 사기와 관련 경찰에 수사 의뢰했다.

더불어민주당 대전시당은 해당 사건에 대해 대전 중부경찰서에 수사를 의뢰했다고 19일 밝혔다.

가짜 민주당 당원증. 민주당 대전시당 제공

대전시당에 따르면 ‘더불어민주당 이현석 주무관’이란 인물이 지난 11일 단체 티셔츠 100장을 주문한 데 이어 허태정 민주당 대전시장 후보의 선거용 명함 15만장 제작을 의뢰하는 등 16일까지 대전지역 인쇄·디자인 업체에 집중적으로 허위 대량 주문을 시도했다. 업체 대표들이 대량 주문을 수상히 여겨 대전시당에 직접 확인 전화를 해 실제 피해로 이어지지는 않았다.

대전시당 관계자는 “당원증 사진은 인공지능(AI)로 제작한 것으로 보인다”면서 “민주당 선거 후보의 각종 판촉물 제작을 촉박한 일정으로 주문하거나 견적을 요청한 것으로 확인됐다”고 말했다.

가짜 민주당 당원으로 확인된 가상 인물이 소상공인에 제작 의뢰한 내용. 민주당 대전시당 제공

대전시당은 이번 사건이 선거철 혼란을 틈타 민주당의 이름을 훼손하고 당에 대한 불신을 조장하기 위해 조직적으로 기획됐을 가능성을 의심하고 있다.

시당은 “이번 사건은 정당 이름을 도용해 선량한 소상공인을 속이려 한 악질적인 범죄”라며 “공정한 선거 분위기를 흐리고 민생을 위협하는 사기 사건에 대해 사법당국의 엄정한 수사를 촉구한다”고 말했다.

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