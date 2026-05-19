‘탱크’ 이벤트 신세계그룹 사과·면담 요구에 오월단체는 거절

스타벅스 코리아의 ‘탱크데이’ 마켓팅 논란과 관련해 신세계 그룹이 19일 광주를 찾아 사과와 면담을 요청했으나 오월단체가 이를 받아들이지 않았다.

19일 오월단체에 따르면 신세계그룹 김수완 부사장은 이날 오전 10시쯤 광주 서구 5·18기념문화센터를 방문했다. 신극정 5·18민주화운동부상자회장과 윤남식 5·18민주화운동공로자회장, 윤목현 5·18기념재단 이사장 등을 만나 논란이 된 스타벅스 코리아 이벤트의 오월정신 훼손에 대한 사과와 면담을 추진했다.

스타벅스 코리아가 5·18폄훼 이벤트로 물의를 빚고 있는 가운데 김수완 신세계그룹 총괄부사장이 19일 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾아 5·18 단체 면담을 시도하고 있다. 연합뉴스

하지만 오월단체는 김 부사장이 요구한 면담은 물론 사과를 받지 않았다. 오월 단체는 ‘5·18 폄훼 이벤트’ 추진 경위 등이 파악되지 않은 상태에서 스타벅스 측의 사과를 받아들일 수 없다는 입장이다. 전날 오후 10시쯤 스타벅스 측으로부터 사과 의사가 전달돼 면담이 예정됐지만 단체 측은 이날 행사를 20여 분 앞두고 거부 의사를 전했다.

김태찬 공법단체 5·18부상자회 부회장은 “오늘의 사과는 (스타벅스 측이 우리 측에) 통보해 결정된 것”이라며 “경위 파악도 되지 않은 상태에서 대뜸 사과부터 하겠다는 것은 노이즈 마케팅이 아닌지 의심하게 만드는 행보”라고 지적했다.

김 부사장은 “회사 광고 이벤트 기획의 전체적인 프로세스를 면밀하게 점검하겠다”며 “오월영령들에게 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 조사하겠다”고 밝혔다.

김 부사장은 이어 “탱크의 의미는 알고 있다. 다만 현재로서는 마케팅의 일환이었고 텀블러의 공식 명칭이 ‘탱크 텀블러’여서 이렇게 이벤트를 한 것으로만 파악하고 있다”며 “결재 과정에 관여한 관계자가 몇 명인지도 조사할 예정”이라고 했다.

스타벅스는 5·18민주화운동 제46주년 기념식 날인 전날 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 진행했다. 컬러풀 탱크 텀블러 세트와 탱크 듀오 세트를 선보였다. 이벤트 페이지에는 ‘책상에 탁!’이라는 행사 문구도 담겼다. 온라인 상에서는 5·18민주화운동을 폄훼하는 표현이라는 비판이 제기됐다. 이재명 대통령을 비롯해 시민사회와 정치권에서도 비판의 목소리가 이어졌다.

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아 탱크데이 마케팅 논란에 직접 사과했다. 정용진 회장은 19일 입장문을 통해 “스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 “이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다.

정 회장은 “이번 사태 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다”며 유사 사태 재발 방지를 위해 필요한 모든 조치를 할 것이라고 강조했다. 정 회장은 당일 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임했다.

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