인천시, 하수 속 마약류 양자기술 활용 감시망 구축

인천시가 양자 센서로 하수 속에 흘러든 마약류를 신속하게 잡아내는 감시망 구축에 나선다. 인천시는 ‘양자기술 기반의 하수 중 마약류 감시 플랫폼 실증사업’을 인천테크노파크와 공동 추진한다고 19일 밝혔다.

양자는 더이상 나눌 수 없는 에너지 최소 단위로 정의된다. 이번 사업은 지역 양자산업 육성 및 공공분야 실증 사례를 발굴하기 위한 목적이다. 수행기업인 ㈜지큐티코리아를 통해 공공안전 분야에 관련 기술 적용과 산업 확산의 기반을 다지는 게 핵심이다.

인천시청 전경.

기존의 하수 기반 마약류 분석은 실험실 중심 정밀분석 체계로 운영돼 시료 채취부터 결과 도출까지 상당한 시간이 걸렸다. 이런 한계를 보완해 정확하게 이상 징후 감지할 수 있는 ‘스크리닝 기반 감시 시스템’ 가능성을 살펴보는 데 의미가 있다.

주관사는 양자기술 토대의 단일광자검출기(Si-SPD)를 활용해 하수 내 극미량 마약류 검출 성능을 증명한다. 참여기관과 함께 관련 데이터를 실시간으로 수집·전송·연동하는 통합 플랫폼을 마련한다. 이를 통해서 정보 보안, 통합 관제 및 운영 관리 기능이 한데 제공됨으로써 신뢰성과 활용성을 높인다.

시는 향후 공공안전, 환경, 보건 등 현장 중심의 검증 사례를 지속적으로 발굴할 계획이다. 더 나아가 정부 주관의 ‘K-양자 클러스터’ 지정에도 선제적으로 대응한다.

이남주 시 미래산업국장은 “양자기술을 공공서비스에 실제 적용하는 국내 최초의 시도이자 시민 체감형 실증”이라며 “인천만의 양자·인공지능·바이오 융합 산업 생태계를 한층 고도화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지