李대통령, 日 다카이치 총리에 안동 하회탈·홍삼·백자 액자 선물

이재명 대통령이 19일 한·일 정상회담을 맞아 다카이치 사나에 일본 총리에게 안동 하회탈 목조각 액자, 홍삼과 한지 가죽 가방, 백자 액자를 선물한다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “오늘 경북 안동을 방한하는 다카이치 총리를 위해 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 선물을 준비했다”며 이같이 밝혔다.

청와대는 이재명 대통령이 경북 안동을 방한하는 다카이치 일본 총리 부부를 위한 선물로 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 안동 하회탈 목조각 액자, 조선통신사 세트 등을 준비했다고 19일 공개했다. 사진은 안동 하회탈 목조각 액자, 한지 가죽 가방, 백자 액자, 눈꽃 기명(器皿) 세트. 청와대 제공

하회탈 9종으로 구성된 목조각 액자는 양국의 화합을 상징하며 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다고 강 대변인은 설명했다. 조선통신사 당시 양국 간의 상징적인 교류 품목 중의 하나였던 한지로 만든 가죽 가방과 홍삼도 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류와 협력에 대한 기대를 담은 선물이다.

백자 액자 역시 양국에서 소망의 상징으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리를 담아, 한·일 양국의 우호적 관계를 기원하는 마음을 표현했다고 청와대는 전했다.

다카이치 총리의 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원에게는 눈꽃 기명(器皿·그릇) 세트도 전달할 예정이다. 눈꽃 기명 세트는 아연유약과 은을 활용해 눈꽃 결정이 피어난 듯한 아름다움을 표현한 작품으로, 야마모토 전 의원의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아냈다고 강 대변인은 덧붙였다.

안동 지역사회도 선물을 준비했다. (사)국가무형문화재안동포짜기마을보존회 측에서는 다카이치 총리의 건강과 평안을 기원하는 마음을 담아 과거 왕실에 진상되던 안동포로 제작한 홑이불을, 안동하회마을 종친회 측은 미니 장승 세트를 준비했다.

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